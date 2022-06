Migliori giochi per PS3: i più belli di sempre su PlayStation 3

Forse non si può parlare ancora di vero e proprio retro gaming, ma riprendere in mano i controller della PlayStation 3 e sentire ancora una volta il suo suono di avvio ci ha resi sicuramente molto felici. Proprio per questo motivo, ci siamo lanciati alla ricerca di quelli che possiamo oggi considerare i migliori giochi per PS3, ancora oggi disponibili per l’acquisto. Per la seguente lista non abbiamo tenuto molto conto dei generi o del prezzo di vendita, ma solo di tutti quei titoli che, in un modo o in un altro, sono riusciti a far divertire migliaia di giocatori in tutto il mondo per settimane e settimane. Siamo sicuri che molti di voi avranno giocato almeno una volta a tutti questi capolavori, ma, nel caso in cui manchi qualche gioco all’appello, vi consigliamo di recuperare immediatamente, perché non ve ne pentirete nel modo più assoluto. Detto questo, partiamo subito con la lista dei migliori giochi per PS3.

I migliori giochi per PS3

Come già anticipato, la lista non sarà suddivisa per generi e non sarà nemmeno molto lunga, poiché siamo riusciti a selezionare solo quelli che effettivamente meritano il titolo di migliori giochi per PS3. Perciò, non vi resta che godere della lettura e scoprire qualche nuovo titolo interessante per la vostra console di vecchia generazione.

Sonic Generations: Essentials Con Sonic Generations, SEGA ha stravolto le carte in gioco, regalando un titolo davvero molto divertente e che mette in primo piano i due elementi cardine di tutto il franchise: la velocità e la qualità dei livelli. In particolare, noi abbiamo deciso di riportare la versione Essentials, che sostanzialmente riprende la base del gioco originale e lo migliora sistemandolo in alcuni punti in origine più incerti. Le ambientazioni sono assolutamente in perfetto stile Sonic e anche le musiche riescono a bilanciarsi in maniera ottima a tutte le situazioni. Forse, se ci fosse stato qualche villain in più, il tutto sarebbe stato ancora più soddisfacente, ma in linea di massima, possiamo senza dubbio includere Sonic Generations: Essentials tra i migliori giochi per PS3 ancora disponibili per l’acquisto. Sonic Generations: Essentials può essere acquistato su Amazon a 17,14 euro

Call of Duty (COD): Ghosts Call of Duty: Ghosts ha purtroppo subito il peso del passaggio generazionale. Nel momento in cui il titolo nasceva infatti, molti utenti acquistavano PS4 per la prima volta e si aspettavano probabilmente un’esperienza più soddisfacente rispetto a quella di PS3. L’essere sostanzialmente un gioco identico su entrambe le generazioni di console non ha sicuramente giovato alla sua popolarità, ma ad essere sinceri, se giocato su PS3, riusciva realmente a far divertire per ore ed ore. Al suo interno erano infatti presenti tanti contenuti diversi, tra cui anche la nuova modalità Squads, e la grandezza della mappa migliorava la qualità delle strategie in maniera pressoché illimitata. Tra i migliori punti di forza della saga di COD c’è ovviamente la modalità multiplayer, che effettivamente anche in questo caso non delude sotto nessun punto di vista. Se dovessimo trovare un elemento a sfavore del titolo, sempre limitandoci a parlare dell’esperienza su PS3, allora sarebbe la qualità e lunghezza della campagna, forse un gradino più sotto rispetto ai titoli precedenti dello stesso franchise. Questo gioco è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 6,99 euro

Far Cry 4 Far Cry 4 è stato inizialmente pensato per una specifica fascia di utenti, ovvero coloro che potevano contare su un comparto grafico, soprattutto su PC, degno di nota. Tuttavia, ciò non rendeva assolutamente l’esperienza di gioco su PS3 di basso livello. La storia di base è sicuramente molto avvincente, come tutti i capitoli precedenti, e la quantità di armi e oggetti ne migliora ulteriormente l’esperienza. Purtroppo però, Far Cry è sempre stata una saga con un ottimo potenziale anche sul comparto multiplayer, mai realmente sfruttato dalla casa di produzione Ubisoft. Ad oggi però, giocare ad un multiplayer su PS3 potrebbe effettivamente essere più difficile, perciò, resta del tempo per godere di tutti gli altri lati positivi del suddetto titolo. Sicuramente da recuperare qualora non lo abbiate mai giocato prima. Il gioco è presente su Amazon a 22,99 euro

Tomb Raider Trilogy Possiamo sicuramente essere tutti d’accordo sul fatto che gli ultimi capitoli della saga di Tomb Raider siano ben scritti e sviluppati, ma non potranno mai regalare le stesse emozioni della trilogia originale. Nonostante infatti Legend, Anniversary e Underworld non siano infatti stati pensati per PS3, la trilogia che li unisce ha apportato quelle piccole ottimizzazioni grafiche che riescono a farci amare il franchise ancora oggi dopo tanti anni. Ovviamente non si tratta di giochi differenti rispetto a quelli originali per PS1 e PS2 e proprio per questo motivo ci riteniamo assolutamente soddisfatti. Riscoprire giochi così retro, su una console sicuramente molto più vicina a quei tempi che ai nostri, regala delle emozioni senza precedenti. L’accoppiata Tomb Raider Trilogy-PS3 è dedicata a tutti i veri gamer che non vogliono perdere l’opportunità di riscoprire vecchie gemme che hanno fatto la storia di questo mondo. Tomb Raider Trilogy può essere acquistato su Amazon a 19,99 euro

Rayman Legends Essentials L’unico vero problema di Rayman sta nel fatto di dover continuamente, e ingiustamente, subire il paragone con Super Mario. Nonostante entrambi i due titoli appartengano infatti alla categoria dei platform 2D, Rayman, soprattutto col capitolo Legends, è riuscito a svecchiare questa tipologia di gioco, rendendola sempre molto attuale e divertente da giocare. I colori, le musiche, i livelli e il design dei personaggi rappresentano un mix perfetto, capace di regalare emozioni uniche e un divertimento di altissimo livello. In più, la versione Rayman Legends Essentials risulta essere sufficientemente lungo e per questo motivo siamo sicuri che vi divertirete tanto e per tantissimo tempo. Probabilmente uno dei migliori capitoli dell’intera saga, tra l’altro riportato anche su PS4. Se siete fan del franchise o anche solo dei platform 2D, non potete ovviamente lasciarvelo scappare. Rayman Legends Essentials è acquistabile su Amazon a 19,99 euro

Essentials LEGO Marvel Superheroes La Marvel ha provato molte volte a rilasciare titoli incentrati sui propri personaggi più popolari, riuscendo ad ottenere ottimi risultati in pochissime occasioni (una fra tutte Spider-Man per PS4). Paradossalmente infatti, i migliori giochi basati sui supereroi Marvel appartengono alla categoria LEGO, che da sempre riesce a sviluppare videogiochi divertentissimi, di qualità e dedicati a qualsiasi fascia d’età. Nonostante la versione per PS4 sia stata la più apprezzata e quella più curata, anche su PS3 il divertimento era assicurato e, a dirla tutta, lo è anche oggi. Se siete alla ricerca di un modo per vestire i panni degli Avengers o degli X-Men su PS3, allora sappiate che Essentials LEGO Marvel Superheroes è il miglior modo per farlo. È possibile acquistare Essentials LEGO Marvel Superheroes su Amazon al costo di 49,99 euro

Minecraft Non credo ci sia bisogno di presentare ulteriormente Minecraft. Si tratta infatti di uno dei titoli più longevi di tutto il panorama videoludico. La sua struttura di gioco è infatti incredibilmente flessibile e adattabile a qualsiasi tipologia di console (e non). Ad oggi infatti, può essere giocato su: PC, dispositivi iOS, smartphone e tablet Android, Xbox One, PS4, PS Vita, WiiU, Nintendo 3DS, Xbox Series X, ovviamente PS3 e anche altre piattaforme. La categoria open world e i continui aggiornamenti mantengono il gioco sempre molto attuale, soprattutto oggi che con il Metaverso si parla sempre di più di mondi virtuali. Insomma, Minecraft è un gioco da portare sempre con se, perché in un modo o in un altro, riuscirà sempre ad essere al centro dell’attenzione. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 40,4 euro

Assassin’s Creed IV: Black Flag In un periodo in cui la saga di Assassin’s Creed non stava sicuramente brillando come agli albori, Ubisoft è riuscita a sviluppare uno dei capitoli più particolari e innovativi del suo tempo. Portare avanti la storia di una famiglia di assassini per anni e anni non è assolutamente semplice, ma gettarli in mare aperto nel mondo dei pirati è sicuramente stata una saggia decisione. Anche su PS3 il livello della grafica è parecchio alto, ma il suo lato migliore sta nella vastità della mappa e nella lunghezza della storia di base. Assassin’s Creed IV: Black Flag è infatti molto divertente da giocare e introduce anche per la prima volta nella saga la meccanica di gioco incentrata sulla guida delle navi, forse una delle migliori dinamiche di tutto il titolo. Se siete fan degli assassini più famosi del panorama videoludico non potete assolutamente farvelo scappare. Assassin’s Creed IV: Black Flag è disponibile a 21,94 euro su Amazon

Red Dead Redemption Lo stavate aspettando tutti vero? La saga di Red Dead Redemption risulta essere oggi una delle più amate, soprattutto grazie alla popolarità raggiunta dal secondo capitolo, che ovviamente ha giovato anche a quella del primo. Nonostante infatti Red Dead Redemption sia riuscito a migliorare tantissimo l’esperienza di gioco, il gioco originale non va assolutamente sottovalutato, poiché rappresenta una solida base da cui gli sviluppatori sono partiti per procedere con la storia. Le dinamiche di gioco sono infatti ancora oggi molto attuali e la mappa risulta essere molto ampia e divertente da esplorare. In più, la storia di base è molto coinvolgente e tutte le sfide secondarie riescono a migliorare ulteriormente l’intera esperienza di gioco. Ovviamente nulla da dire neppure sulla grafica, ben curata anche su PS3. Disponibile su Amazon al prezzo di 26,99 euro

Sony Grand Theft Auto: San Andreas Se c’è una saga che può essere considerata alla pari di Minecraft in quanto a popolarità e longevità, allora è quella di Grand Theft Auto. Basti pensare che, ad oggi, GTA V è uno dei titoli più giocati, nonostante la sua data di uscita risalga al 2013. Ma noi siamo qui per parlare di uno dei capitoli che ha dato vita al franchise e che lo ha reso realmente molto popolare. Stiamo ovviamente parlando di Grand Theft Auto: San Andreas. La Rockstar ha per la prima volta dichiarato le sue intenzioni di creare un mondo incredibilmente vasto e ricco di cose da fare proprio con questo titolo. Le ore di gioco a disposizione sono sostanzialmente infinite, poiché, nonostante la satira di base sia coinvolgente e interessante, il vero divertimento sta nel creare caos per le strade della città, senza apparentemente alcun motivo, ma solo per divertimento, ovvero l’obiettivo del mondo del gaming. Sony Grand Theft Auto: San Andreas può essere acquistato su Amazon a 27,34 euro

Gran Turismo 6 Tra i migliori giochi per PS3 non poteva ovviamente mancare anche un gioco di corse. E quale poteva essere se non Gran Turismo 6? La suddetta saga è infatti stata la prima a riportare del realismo su console nella categoria delle corse. In particolare modo con il sesto capito che ha apportato tantissimi miglioramenti sia sulla grafica che sui comandi di gioco. Ottima anche la possibilità di modificare la visuale della telecamera su più punti di vista, cosa che effettivamente dona quel qualcosa in più che molti altri franchise non hanno. Ottima anche la quantità di macchine tra cui scegliere, per non parlare poi del lavoro fatto sui dettagli, sul sistema di illuminazione e sull’attività atmosferica. Insomma, si tratta di un gioco molto realistico e che regalerà tantissime emozioni a tutti gli amanti delle corse tra auto. Il gioco è acquistabile su Amazon a 39,9 euro

Cars 3 Per quanto riguarda i giochi di corse, includiamo nella nostra lista dei migliori giochi per PS3 anche Cars 3, ovvero un titolo basato sulla fortunata saga cinematografica della Disney. Si tratta infatti di un gioco molto colorato e forse dedicato più agli utenti più piccoli. Tuttavia, potrà sicuramente divertire anche oggi, grazie ad una cura del design molto elevata e alla modalità multiplayer da non sottovalutare affatto. Il titolo è disponibile all’acquisto su Amazon al costo di 49,99 euro

LEGO Batman 3 E infine, chiudiamo con un’altra incarnazione dei supereroi in salsa LEGO. Stavolta però, ci trasferiamo nella sede della DC, per vestire i panni di uno dei supereroi più famosi al mondo: Batman. LEGO Batman 3 è infatti uno dei giochi LEGO più popolari al mondo, così tanto da riuscire a generare anche un film completamente dedicato al suo protagonista. La storia risulta infatti essere ancora più coinvolgente rispetto al gioco dedicato ai supereroi Marvel e per questo motivo siamo sicuri che, qualunque sia la vostra età, apprezzerete il titolo senza grossi problemi. In più, grazie al design giocattoloso dei LEGO, anche i più piccoli riusciranno ad amarlo in pochissimo tempo. LEGO Batman 3 può essere acquistato su Amazon a 29,00 euro

Considerazioni conclusive

Chiudiamo quindi qui la nostra lista dei migliori giochi per PS3. Come avrete sicuramente notato, l’elenco di titoli non è assolutamente molto elevato, proprio perché abbiamo deciso di porvi difronte solo ai titoli che negli anni sono effettivamente riusciti a prevalere sugli altri, riuscendo anche ad essere ricordati ancora oggi. Siamo sicuri che, con ogni probabilità, voi abbiate già avuto la fortuna di giocare ad alcuni dei suddetti titoli, ma come sempre, qualora qualcuno vi sia sfuggito, sappiate che questo è il momento migliore per rimediare.