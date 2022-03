Watch Dogs Legion Limited Edition a prezzo IRRISORIO: acquistalo subito

Negli ultimi anni la serie di videogiochi Watch Dogs è diventata sempre più famosa, fino ad arrivare al successo globale che, poco tempo fa, ha ottenuto l’ultimo capitolo della saga, ovvero Watch Dogs Legion. In attesa delle prossime uscite previste per i prossimi mesi, se si ha del tempo libero a disposizione è bene recuperare questo fantastico gioco che ha lasciato stupiti milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Ad un prezzo cosi, poi, non puoi fartelo di certo scappare: soli 19.97 euro nella sua versione per Playstation 4.

Watch Dogs Legion Limited Edition: tuffati in una Londra futuristica

Se non conosci bene il gioco, ecco di seguito una piccola trama di introduzione:

“In un futuro fin troppo prossimo, Londra si trova sull’orlo del baratro: il popolo è vessato da uno stato di polizia che lo controlla ovunque, le strade sono sorvegliate da milizie private e una potente Associazione criminale si accanisce sui più deboli. È tempo di porre fine all’oppressione, il destino di Londra dipende da te e dalla tua capacità di combattere. La resistenza ti aspetta.”

All’interno di Watch Dogs Legion dovrai quindi affrontare una resistenza futuristica cheti darà filo da torcere. Fortunatamente, però, non dovrai farlo da solo: nel corso della tua esperienza potrai infatti reclutare i tuoi compagni di viaggio scegliendo fra personalità di ogni tipo.

Preparati dunque a lanciarti nella Londra del futuro all’interno della quale dovrai rovesciare il regime che vige per far rifiorire Londra e farla tornare alla normalità di un tempo che manca ormai da anni.

Dunque, cosa aspetti? Approfitta subito della super offerta Amazon e acquista subito Watch Dogs Legion a un prezzo mai visto prima: soli 19,97 euro per la versione Limited Edition PS4. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni rapide con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.