WRC 10: il titolo più atteso del 2022 è in offerta (-41%)

Ancora deve uscire eppure già fa parlare di sé a gran voce. WRC 10 è uno di quei giochi che ami a prima vista se sei amante delle macchine, delle corse e del fuori strada.

Con quanto te lo porti a casa? Con appena 29,50€ per PlayStation 4.

Cosa aspetti allora? Al momento dell'uscita lo riceverai in quattro e quattr'otto e senza alcun costo aggiuntivo grazie alle spedizioni Prime.

WRC 10: un titolo di vera frenesia

Rally, macchine che sfrecciano, fango e azione a più non posso.

Sicuramente WRC 10 ha tanto da offrire agli appassionati di sport anche perché è stato definito come uno dei migliori simulatori e non da giocatori qualunque ma bensì da critici e piloti professionisti.

Portandoti a casa questo titolo potrai vivere a pieno l'esperienza del fuori strada che celebra i 50 anni di storia e aggiunge al gameplay tantissime innovazioni.

In particolar modo avrai l'occasione di accedere a contenuti storici come i team delle versioni precedenti, 20 auto leggendarie e nuovi Rally.

Per non farti stare con il fiato sospeso ti dico subito quali sono questi ultimi:

Estonia;

Croazia;

Belgio;

Spagna;

Acropoli;

Sanremo;

Germania;

Argentina.

L'11 aprile 2022 è la data di uscita.