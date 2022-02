Xbox Game Pass a prezzo STRACCIATO: 2 mesi a 9 euro

Xbox Game Pass si trova in offerta su Amazon a 9,99€, 2 mesi di abbonamento con uno sconto del 50% rispetto al prezzo solito.

Si tratta della versione PC del noto servizio in abbonamento, che consente l’accesso ad un vasto catalogo di giochi in continua espansione. L’offerta di oggi permette di sbloccare 60 giorni di Game Pass ad un prezzo davvero basso. Una volta acquistato l’abbonamento, si riceve un codice di attivazione via e-mail, basta accedere al proprio account Xbox, inserire il codice ricevuto e godersi i 2 mesi di servizio a prezzo stracciato.

Xbox Game Pass – Un catalogo incredibile

Il catalogo di Xbox Game Pass include moltissimi titoli tripla A, come Rainbow Six Extraction, Back 4 Blood, Forza Horizon 5, Halo Infinite e molti altri. Tutti i giochi disponibili sono scaricabili e installabili in maniera del tutto gratuita, basta accedere al catalogo tramite l’app Xbox e scegliere cosa giocare.

Dopo l’acquisizione di Bethesda e gli accordi commerciali con Electronic Arts e Ubisoft, il Game Pass è pronto ad arricchire ulteriormente il catalogo, consentendo agli appassionati di accedere ad un vasto numero di videogiochi senza il bisogno di acquistarli a prezzo pieno.

Oggi 2 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass sono in offerta su Amazon a 9,99€, un’occasione da non perdere.

