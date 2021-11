Xbox Series S a 234€: Black Friday Unieuro

Forte sconto per Xbox Series S, la console next-gen è disponibile in offerta su Unieuro a 234€, con uno sconto del 21% e un risparmio effettivo di circa 66 euro rispetto al prezzo di listino.

È la sorella minore della più potente Series X e fa parte della line up di console next-gen targate Xbox. Non supporta la risoluzione 4K, ma offre un'elevata potenza e permette di giocare ai titoli di nuova generazione in 2K 1440p senza alcun compromesso tecnico.

Venduta di listino a 299 euro, a questo prezzo è impesabile farsela scappare, Xbox Series S punta tutto sull'acquisto di giochi in copia digitale ed è compatibile con il catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che consente l'accesso a tantissimi giochi senza alcun costo aggiutivo. Inoltre – grazie alla retro-compatibilità – la console next-gen di Microsoft consente di giocare a titoli delle generazioni precedenti, ovvero Xbox One e Xbox 360.

Oggi la nuova Series S si trova in offerta sul sito Unieuro a 234€, con uno sconto molto interessante che porta la console al prezzo più basso di sempre.