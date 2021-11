Xbox Series S in offerta a 260 euro su eBay

Una buonissima offerta su eBay per Xbox Series S, la sorella minore della nuova generazione console targata Microsoft.

La console è disponibile a al prezzo di 289,99 euro, ma inserendo un codice promozionale (NOV21EDAYS) al momento dell'acquisto si può avere diritto ad uno sconto di 28,99 euro. Ciò significa che Xbox Series S è acquistabile al 260,91 euro.

Attenzione però, il codice promozionale ha una data di scadenza: 21 novembre 2021.

Ricordiamo che Xbox Series S nasconde sotto alla scocca una CPU

8x Core AMD Zen 2 @ 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT) una GPU AMD Radeon RDNA 2, 20 CU attive, frequenza fissa a 1,565 GHz e performance complessiva dichiarata 4 TeraFLOPS

Memoria 10 GB RAM GDDR6, system bandwidth: 8GB a 224GB/s e 2GB a 56GB/s, non è presente alcun lettore ottico: il supporto è solo per i titoli digitali. Archiviazione SSD NVMe Interno da 512 gigabyte, velocità in lettura 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (compressa, con hardware decompression block custom) Slot per SSD e HDD esterni identici a Series X.

Insomma, non c'è che dire: portarsi a casa questo piccolo gioiellino tecnologico disponibile a 260 euro su eBay è un'occasione da non perdere.