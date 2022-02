I migliori accessori per Xbox (series X e serie S): recensioni

Gli accessori Xbox sono strumenti utili per potenziare al massimo la postazione con protagonista le console next-gen di Microsoft. Ci riferiamo a Xbox Serie X e Xbox Serie S. La prima è l’ammiraglia della multinazionale di Redmond, caratterizzata da una componentistica all’avanguardia, un sistema di dissipazione eccezionale e un design minimal ed elegante. La seconda è la sorellina più piccola, che risulta in grado di garantire prestazioni di altissimo livello in un corpo (e ad un prezzo) ridotto.

In questo approfondimento vedremo dunque quali sono gli accessori per Xbox imprescindibili per costruire una postazione di nona generazione completa sotto tutti i punti di vista. Ecco i nostri consigli.

Accessori per Xbox Serie X e Serie S

Abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere i migliori accessori presenti attualmente sul mercato. Nelle prossime righe dunque forniremo una lista dei prodotti che non possono assolutamente mancare nella vostra postazione. Dopodichè andremo anche ad analizzare quali sono i criteri per sceglierli in maniera consapevole.

Controller La nostra selezione dei migliori accessori Xbox Serie X e migliori accessori Xbox Serie S inizia con un must have: il controller. Questo dispositivo deve essere ergonomico e funzionale: due caratteristiche fondamentali, presenti ovviamente in questo pad, appositamente realizzato da Microsoft. Si presenta con misure notevolmente ridotte rispetto al controller di Xbox One, ma con l’aggiunta di alcune specifiche tecniche che lo rendono indubbiamente migliore. A partire dal sistema di vibrazione totalmente modificato, dalle superfici zigrinate sul retro e sui dorsali e dall’ingresso USB Type-C per ricarica. Presenti inoltre gli Impulse Trigger, che rendono ancora più immersiva l’esperienza del gamer. Il prezzo Amazon è di 61,7 euro

Cuffie Proseguiamo con delle cuffie pensate ad hoc per Xbox: stiamo parlando dell’headset stereo SteelSeries Arctic 3, perfetto sia per Xbox Serie X che per Serie S. Indicate sia durante le sessioni di gioco che per le chat, queste cuffie offrono la possibilità di bilanciare il volume del gioco a seconda di ogni esigenze, ma anche di silenziare il microfono. Merito dell’adattatore rimovibile presente. Il costo di queste cuffie su Amazon è di 39,99 euro

Tastiera Sulle due console di Microsoft è anche possibile collegare una semplicissima tastiera con touchpad. Con questo dispositivo targato TedGem avrete la possibilità di digitare e orientarvi in maniera semplice tra i menù delle app, oppure sul browser. Questa tastiera che vi proponiamo è wireless, quindi non ci sono cavi fastidiosi. Il prezzo di questa tastiera è di 27,99 euro

Volante Tra gli accessori Xbox che meritano sicuramente più di un pensierino c’è anche il volante, dispositivo imprescindibile per chi è appassionato dei giochi di macchine. Il dispositivo che vi consigliamo è prodotto da Hori e può vantare la licenza ufficiale Microsoft. Risulta compatibile con entrambe le versioni della Xbox ed è dotato di doppio pedale, raggio di sterzata di 270 gradi e gestione profili e impostazioni tramite apposita app. Il prezzo su Amazon di questo volante è di 124,01 euro

Scheda espansione di memoria Lo spazio di memoria integrato nella Xbox Serie X non è poco: dispone di un SSD da 1 TB e poco più di 800 GB effettivi. Numeri di tutto rispetto, ma nel caso in cui ne servisse di più è necessario acquistare una scheda di espansione. Specialmente se pensiamo che nella Xbox Serie S lo spazio effettivo garantito dall’SSD è di 364 GB. Perciò suggeriamo l’SSD espansivo ufficiale da 1 TB realizzato da Seagate, che supporta tutte le funzioni delle console Microsoft in questione. Lo trovi su Amazon a 229,99 euro

Lampada Prezzo più che accessibile e dimensioni ridotte: sono queste le caratteristiche che deve avere una lampada dedicata a Xbox, e quella che vi proponiamo in questa selezione è perfetta. Adatta ad ogni scrivania, questa soluzione integra un ingresso micro USB e un vano per tre pile AAA. Tuttavia, può essere alimentata anche tramite la presa USB dell’Xbox o tramite un caricatore. Il prezzo Amazon è di ,00 euro

Skin Il design di Serie X e S è estremamente minimal. Una caratteristica che sicuramente può piacere a tanti, ma ad altri può far storcere il naso. La buona notizia è che in commercio ci sono delle skin appositamente pensate per rendere unica la vostra console. Come quella che proponiamo in questa lista, i cui pannelli aderiscono perfettamente ai lati del dispositivo. Il prezzo di questa skin su Amazon è di 19,99 euro

Supporto con ventola di raffreddamento Infine, per completare la vostra postazione di accessori per Xbox, consigliamo di aggiungere anche un supporto con ventola di raffreddamento. Quella che segnaliamo qui è prodotta da Kingtop, ed è caratterizzata da una struttura in plastica ABS. Migliora l’areazione della console e consente in contemporanea di ricaricare i controller. Indica anche l’avvenuta ricarica, grazie alla presenza del led verde a forma di controller. Il prezzo su Amazon è di 24,13 euro

Come scegliere gli accessori per Xbox

Adesso che avete un quadro di quali sono i prodotti più interessanti, potreste legittimamente avere qualche dubbio su quali siano i fattori da tenere in considerazione per effettuare un acquisto il più possibile consapevole e adatto alle proprie esigenze. La regola aurea è sempre una: non privilegiare l’aspetto estetico rispetto a quello funzionale. Ma ecco quali sono i criteri di cui tenere conto.

Funzionalità

Ovviamente le caratteristiche tecniche e funzionali di un dispositivo rappresentano il primo aspetto fondamentale con cui iniziare la propria ricerca. Più esse sono avanzate e più il prezzo del prodotto aumenterà. Le proposte che abbiamo indicato nelle righe precedenti sono a nostro giudizio un ottimo compromesso, caratterizzate da un rapporto qualità prezzo molto interessante.

Design

Essendo accessori che faranno parte di una postazione in bella vista, è chiaro che lo stile ha la sua importanza. Risulta un fattore rilevante nell’acquisto dell’uno o dell’altro prodotto. Questo concetto vale in particolare per alcuni prodotti, come ad esempio le skin. In generale però anche l’occhio vuole la sua parte e puntare su dispositivi esteticamente gradevoli è sempre una scelta vincente. Certo, a ciò deve corrispondere necessariamente un set di funzioni e prestazioni all’altezza.

Considerazioni conclusive

Ottimo! Ora dovreste avere una panoramica completa ed esaustiva su quelli che sono attualmente gli accessori per Xbox fondamentali per la costruzione di una postazione gaming completa. Abbiamo visto innanzitutto quali sono a livello generale, poi siamo entrati nel particolare con alcune proposte specifiche e infine abbiamo preso in considerazione gli aspetti da tenere a mente prima di effettuare un acquisto istintivo e poco coerente con le proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.