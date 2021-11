Assassin's Creed Valhalla: il nuovo DLC potrebbe chiamarsi "Le tombe dei caduti"

Con Assassin's Creed Infinity ancora alle primissime fasi di sviluppo, Ubisoft (mentre festeggia i suoi 35 anni) sta pensando alla prossima espansione delle avventure di Eivor. Assassin's Creed Valhalla potrà contare su almeno un altro DLC nel corso 2022.

Il titolo open-world ha ricevuto ben due espansioni (“L'ira dei druidi” e “L'assedio di Parigi”) nel corso del 2021 ed una terza è attualmente in sviluppo. Non siamo ancora a conoscenza di dettagli a riguardo ma i rumor cominciano a farsi strada sul web.

Come indica il leaker di Twitter “AccessTheAnimus“, un nuovo set di trofei PlayStation si sarebbe aggiunto alla scheda di Valhalla. Questo nuovo set riguarderebbe un'inedita espansione denominata “Le tombe dei caduti”. I trofei stessi porterebbero, a detta del leaker, proprio il nome dei caduti presenti sulle tombe, protagoniste di questo nuovo DLC.

Pensando al futuro, è spuntato di recente che anche un'altra espansione sarebbe in lavorazione. Si tratta, sempre secondo i vari rumor, di un'espansione riguardante il mondo dei nani della mitologia norrena di Svartalfheim.

Ancora non disponiamo di informazioni ufficiali, quindi è giusto sottolineare che il rumor va preso assolutamente con le pinze. Detto questo, non sorprende affatto che Ubisoft stia lavorando ad una nuova serie di missioni per Assassin's Creed Valhalla, soprattutto se si pensa al successo che ha ottenuto.

Ultimamente, infatti, la software house ha reso noti gli incassi che hanno generato le ultime uscite di casa Ubisoft, come Valhalla e Far Cry 6.

Nell'attesa di scoprire di più riguardo le prossime espansioni, vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è attualmente giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per saperne di più sul prossimo progetto di Ubisoft, ovvero Assassin's Creed Infinity, cliccate qui.