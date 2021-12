Gli auricolari sono un accessorio da non perdere per chi gioca spesso su console, su PC o su smartphone. L’audio vuole la sua parte e, con i videogiochi moderni, è fondamentale poter ascoltare ogni suono emesso dal gioco, così da ottenere un'esperienza coinvolgente a 360 gradi. Che sia un gioco di corse o un gioco multiplayer online, utilizzando degli auricolari pensati per gaming avremo un vantaggio non indifferente, visto che potremo cogliere anche i rumori impercettibili, suoni che sfuggirebbero facilmente alle casse della TV o del PC.

Qui in basso è possibile trovare i migliori auricolari per PlayStation 4 e per il gaming disponibili in commercio, così da ampliare la collezione di accessori per la console Sony o per qualsiasi altra piattaforma di gioco con un paio di auricolari d'alta qualità.

I migliori auricolari per PS4 e per il gaming

Per il gaming possiamo scegliere sia degli auricolari con filo (da collegare al Jack da 3,5mm del controller PS4 o a qualsiasi altro ingresso simile su altri device) sia degli auricolari senza fili, collegabili via Bluetooth alla console PS4 o a qualsiasi altro dispositivo compatibile come PC da gaming, console Xbox, console Nintendo Switch o smartphone da gaming.

Trust Gaming GXT 408 Cobra I primi auricolari per playstation 4 o per gaming che è possibile valutare sono le Trust Gaming GXT 408 Cobra. Questi auricolari con cavo Jack da 3,5mm dispongono di un microfono incorporato, cavo da 1,2 metri con connessione multiuso per console, cavo adattatore prolunga 1,4 metri, potenti unità altoparlanti attive da 10 mm e agganci all'orecchio in gomma (intercambiabili, con 3 misure diverse). Possiamo acquistare questi auricolari da gaming su Amazon a 25,99 euro.

HyperX HX-HSCEB-RD Altro paio di auricolari da gaming molto interessanti sono le HyperX HX-HSCEB-RD. Questi auricolari con cavo dispongono di un audio avvolgente ottimizzato per il gaming, microfono integrato sul cavo, 3 paia di gommini intercambiabili, custodia da trasporto e design innovativo HyperX. Possiamo acquistare questi auricolari da gaming su Amazon a 39,99 euro.

ASUS ROG Cetra II Core Se vogliamo puntare subito sui migliori auricolari per playstation 4 o per gaming dotati di filo è possibile visionare subito le ASUS ROG Cetra II Core. Questi auricolari da gaming dispongono di un driver in gomma siliconica liquida (LSR), connettore del cavo a 90°, alloggiamento in metallo leggero, microfono incorporato e gommini intercambiabili. Gli auricolari con cavo più potenti possono essere acquistati su Amazon a 59,99 euro.

Razer Hammerhead True Wireless Il primo paio di auricolari da gaming senza fili che possiamo prendere in considerazioni sono le Razer Hammerhead True Wireless. Con questi auricolari avremo a disposizione un driver audio da 13 ms a latenza bassa, suono immersivo, design resistente all'acqua, connessione Bluetooth 5.0 e custodia con ricarica incorporata. Possiamo acquistare questi auricolari da gaming wireless su Amazon a 59,99 euro.

Black Shark JoyBuds Chi cerca degli auricolari da gaming con un design compatto può visionare le Black Shark JoyBuds. Su questi auricolari è possibile trovare un driver audio da 14,2mm a bassa latenza (30 ms), doppio microfono, controlli touch incorporati nella scocca, connessione di tipo Bluetooth 5.2 e custodia di ricarica (fino a 28 ore di riproduzione). Possiamo acquistare questi auricolari da gaming wireless su Amazon a 59,99 euro.

JBL TUNE 130NC TWS Nella fascia alta degli auricolari da gaming troviamo sicuramente le JBL TUNE 130NC TWS . Questi auricolari dispongono della cancellazione attiva del rumore, 2 microfoni, tecnologie proprietarie Smart Ambient, TalkThru e Ambient Aware, protezione IPX4, connessione Bluetooth, cavo ricarica USB Tipo-C e autonomia fino a 40 ore. Possiamo acquistare questi auricolari da gaming wireless su Amazon a 109,73 euro.

Bose QuietComfort I migliori auricolari per playstation 4 o per gaming in generale sono senza ombra di dubbio le Bose QuietComfort. Su questi auricolari è possibile trovare un driver avanzato con tecnologia Active EQ, sistema di cancellazione del rumore esterno, inserti StayHear Max in tre misure inclusi, connessione Bluetooth e classe di protezione IPX4. Gli auricolari da gaming top di gamma sono disponibili su Amazon a 249,99 euro.

Come scegliere degli auricolari da gaming

Gli auricolari possono sostituire in maniera efficace le cuffie da gaming in molti scenari di gioco, in particolare quando giochiamo su PS4 o su console portatili. Prima di acquistare un paio di auricolari soffermiamoci sulle caratteristiche tecniche, così da poter scegliere solo modelli adatti all'uso con le console moderne.

Comodità

La comodità degli auricolari è sempre un fattore personale, ma per potersi adattare con facilità ad ogni tipo di orecchio è fondamentale che gli auricolari dispongano di gommini intercambiabili, identificabili con le taglie standard (S, M, L e anche XL).

Chi ha un padiglione auricolare molto grande apprezzerà molto la possibilità di scegliere gommini più grandi, così da evitare cadute accidentali una volta piazzati; chi ha i padiglioni piccoli invece potrà utilizzare i gommini più piccoli e godere del suono alla massima potenza, senza strani compromessi per tenere gli auricolari nella giusta posizione.

Qualità del suono

Anche la qualità del suono degli auricolari può essere un parametro soggettivo: molti utenti preferiscono il suono degli auricolari a quelli delle cuffie da gaming. Per poter ottenere questo risultato assicuriamoci che gli auricolari da gaming scelti dispongano di un driver da almeno 10mm, così da poter riprodurre correttamente sai i bassi (notoriamente scarsi) sia gli alti (decisamente molto coinvolgenti).

Gli auricolari di fascia alta dispongono anche di tecnologie avanzate come la soppressione del suono ambientale, molto utile in ambito gaming perché permette di isolarsi totalmente durante le sessioni di gioco più intense, senza avvertire nessun tipo di rumore nella cameretta o nel soggiorno TV.

Materiali

I materiali degli auricolari per auricolari per PlayStation 4 o per gaming in generale sono di vario tipo: si passa dalla semplice plastica con padiglioni i gomma (i famosi gommini) a materiali molto più raffinati come l'alluminio (sia per le scocche degli auricolari sia per le custodie da trasporto e ricarica).

Il materiale non porta reali vantaggi dal punto di vista del suono, visto che i driver sono comunque troppo piccoli per poter percepire la differenza tra il metallo e la plastica. Se abbiamo dei dubbi da questo punto di vista, possiamo procedere tranquilli qualsiasi sia il materiale del prodotto scelto.

Tipo di collegamento

Attualmente è possibile collegare gli auricolari da gaming utilizzando la tecnologia con filo e la tecnologia wireless. Gli auricolari con filo possono essere collegati alla PS4 o a qualsiasi altra console sfruttando la porta Jack da 3,5mm presente sul controller di gioco (nella parte frontale inferiore), così da poter giocare comunque “senza fili" lasciando passare il suono dal controller.

Gli auricolari wireless utilizzano la tecnologia Bluetooth per connettersi direttamente alla PS4 o a qualsiasi altra piattaforma di gioco dotata di Bluetooth. In questo caso è possibile ottenere completa libertà dal cavo, ma dovremo prestare attenzione al livello di carica degli auricolari (che si aggira di solito sulle 2 o 3 ore continuate).

Microfono

Chi gioca spesso online sa quando sia indispensabile un microfono, specie nei giochi sparatutto: potremo così comunicare con gli amici o con gli alleati e pianificare attacchi o difese in maniera precisa e coordinata. I modelli più economici di auricolari gaming dispongono di un solo microfono posizionato sul filo, ma sono presenti anche modelli con un archetto microfono dedicato.

Se scegliamo un auricolare wireless il microfono è incorporato all'interno degli auricolari, fornendo di solito delle prestazioni inferiori rispetto al microfono posizionato sul filo; questo difetto è controbilanciato dalla presenza della soppressione del suono, che aiuta durante l'ascolto o durante i dialoghi con i compagni. I modelli di fascia alta dispongono anche di doppio microfono, così da far sentire chiaramente la nostra voce anche durante le sessioni di gioco più intense.

Costo

Per delle buone cuffie da gaming di spendono in media 50€, con i modelli di punta che possono arrivare anche oltre i 150€. Ovviamente non è necessario spendere tutti questi soldi per ottenere delle cuffie da gaming di qualità, visto che il costo maggiore è riservato agli auricolari che dispongono di tecnologie innovative come la soppressione del suono, il doppio microfono e altre tecnologie proprietarie.

Accertatevi solo di scegliere dei modelli realizzati da famosi produttori, così da avere un'ottima qualità costruttiva, un suono spettacolare e un'ottima autonomia (nel caso degli auricolari wireless).

Conclusioni

Quasi tutti i gamer giocano con un paio di cuffie su console o su altre piattaforme: esse tendono ad offrire un suono migliore ma sono scomodissime da tenere per molte ore e spesso mancano di funzionalità importanti per il gaming come il doppio microfono e la soppressione del rumore.

Per i videogiocatori più esigenti può essere una buona idea puntare su degli auricolari per playstation 4 o per gaming, così da poter ascoltare al meglio tutti i suoni del gioco preferito senza stancare le orecchie e senza dover sopportare il peso delle cuffie.

Come è possibile vedere in alto sono disponibili sul mercato auricolari da gaming per tutti i gusti: troviamo infatti auricolari leggeri, auricolari con elevata potenza audio, auricolari senza fili e auricolari avanzati e costosi, dotati di custodia dedicata con ricarica inclusa. Scegliamo attentamente il nostro nuovo modello e colleghiamolo al controller della PS4 (nel caso di auricolari con filo) o direttamente alla console, utilizzando il menu Impostazioni -> Bluetooth presente sulla console ed impostando gli auricolari scelti in modalità pairing.