I migliori case PC per gaming 2022: guida all'acquisto

Durante l’assemblaggio di un buon PC da gaming, la scelta di ogni singola componente è particolarmente importante per motivi specifici. Anche il case, ad esempio, dispone di sue caratteristiche in grado di migliorare l’esperienza d’uso della macchina, strizzando anche un’occhio al suo profilo estetico. Ricordiamo infatti che, oltre a contenere in maniera ordinata tutte le componenti interne, il case esterno si presenta anche come l’elemento estetico preponderante e che per primo riesce ad attirare l’attenzione. Prima di procedere con la scelta di quest’ultimo infatti, bisognerà fare le giuste considerazioni, basate su diversi dettagli. In questo articolo abbiamo cercato di fare del nostro meglio per riportare i migliori case PC gaming attualmente disponibili online, facendo a differenziare molto per tipologia, caratteristiche, compatibilità, design, prezzo e dimensione. Siamo quindi sicuri che riuscirete a trovare il prodotto ideale per le vostre esigenze.

I migliori case PC per gaming 2022

Come già anticipato nell’introduzione, abbiamo cercato di includere all’interno della lista quelli che secondo il nostro parere rappresentano i migliori case per PC gaming da acquistare al momento, proponendo tanti prodotti a prezzi diversi. Iniziamo subito con la lista.

Cooler Master MasterCase H500P Mesh Iniziamo subito con un case abbastanza costoso, ma che comunque riuscirà ad adempiere ai suoi compiti in maniera magistrale, sia dal punto di vista tecnico che visivo. Cooler Master è indubbiamente una delle aziende leader in questo campo e con il suo MasterCase H500P Mesh riesce a dimostrarlo egregiamente. Si tratta di un case gaming Mid Tower con due ventole da 200mm, le quali consentiranno un ottimo flusso d’aria, una struttura ideale per la dissipazione a liquido e delle pareti in vetro temperato capaci di lasciar intravedere tutto il contenuto. Non mancano poi le due grosse ventole LED ARGB frontali che riusciranno sicuramente a catturare l’attenzione. Il case gaming Cooler Master MasterCase H500P Mesh è disponibile su Amazon al prezzo di 171,9 euro

ASUS TUF Gaming GT501 Un’altra azienda molto rinomata e apprezzata in materia di gaming è sicuramente ASUS, la quale propone invece il suo TUF Gaming GT501. Parliamo stavolta di un case Full Tower, caratterizzato da tre ventole RGB Aura Sync da 120mm, più un’altra ventola posteriore da 140mm. Il design risulta essere in questo caso leggermente più aggressivo, poiché contraddistinto da un pannello frontale in metallo e quello frontale in vetro, sempre pensato per mostrare l’interno della struttura. Questo case put essere acquistato su Amazon a 161,75 euro

Corsair Carbide Series SPEC-DELTA Scendiamo ora di prezzo per parlarvi di uno dei case più acquistati ed utilizzati: il Corsair Carbide Series SPEC-DELTA. La sua popolarità è data principalmente dal rapporto qualità prezzo, ma riesce a difendersi molto bene anche sotto il fattore estetico. Si tratta di un case Mid Tower realizzato in vetro temperato e che quindi, anche in questo caso, lascerà intravedere tutte le componenti interne. Frontalmente invece, Troviamo le tre ventole RGB, le quali potranno combaciare colore in base alle preferenze dell’utente. Il Corsair Carbide Series SPEC-DELTA è disponibile su Amazon a 80,22 euro

MSI MPG GUNGNIR 110R Quando si parla di gaming, non si può non considerare anche MSI, una delle aziende più note in questo campo. Il suo case MPG GUNGNIR 110R si presenta con un design abbastanza simile ai modelli precedentemente elencati, poiché caratterizzato da una struttura in vetro e tre grosse ventole RGB frontali. In questo caso però, anche la ventola posteriore si adeguerà al colore di quelle frontali. Ci troviamo difronte ad un case Mid Tower, il quale potrà contare su una perfetta compatibilità con le schede madre ATX. Questo case può essere acquistato su Amazon a 124,00 euro

Corsair iCUE 465X RGB Per tutti gli amanti dello stile industriale, c’è invece il case PC gaming Corsair iCUE 465X RGB, caratterizzato da linee piuttosto aggressive e una struttura molto resistente. Il design è come al solito invaso da tre ventole RGB frontali, più una parete completamente trasparente e che lascia in bella vista tutto il contenuto della macchina. Le dimensioni sono da Mid Tower e la sua compatibilità si estende alle schede madri ATX. Il case da gaming Corsair iCUE 465X RGB è disponibile su Amazon a 124,9 euro

Cougar 385lmr0.0001 Il Cougar 385lmr0.0001 è indubbiamente uno dei migliori e più particolari case da gaming, non solo di questa lista, ma in commercio. Si tratta sempre di un prodotto con dimensione Full Tower, ma è caratterizzato da un design unico nel suo genere. Le pareti laterali sono ancora una volta in vetro, ma l’intero corpo rimane scoperto su vari punti, pur potendo contare su una struttura solida in lega di acciaio. Forse non un oggetto che ameranno tutti, ma senza dubbio di ottima fattura. Il case Cougar 385lmr0.0001 può essere acquistato su Amazon a 268,67 euro

ASUS ROG Strix Helios White Edition Torniamo sugli scaffali di ASUS, ma cambiamo linea di prodotti, per parlarvi del ROG Strix Helios White Edition, uno dei case da gaming più costosi e premium della nostra lista. Il suo perimetro è principalmente assemblato in alluminio, ma non manca la solita parete in vetro temperato sul lato sinistro. Frontalmente invece, al posto delle solite ventole RGB, una parete rifinita nello stile classico ROG, comunque accentuata da colori molto accesi su base nera. La sua dimensione è Mid Tower. Questo case può essere acquistato su Amazon a 336,38 euro

DeepCool Matrexx 55 Mesh Il case per PC gaming Matrexx 55 Mesh di DeepCool è forse il prodotto un po’ più standard della lista, perfetto per chi cerca qualcosa di leggermente più economico e non troppo particolare dal punto di vista estetico. La sua dimensione è da Mid Tower ed è caratterizzato dalla classica struttura in vetro temperato con le tre ventole visibili RGB. Frontalmente, un pattern zigrinato che renderà il tutto leggermente più cupo e protettivo. Il case DeepCool Matrexx 55 Mesh può essere acquistato su Amazon a 84,91 euro

Corsair 4000D Airflow Il Corsair 4000D Airflow è un classico case per PC gaming Mid Tower, caratterizzato da un pannello laterale in vetro temperato e un pannello frontale con tre ventole RGB, capaci di offrire un flusso d’aria molto elevato. In più, la sua struttura permetterà l’installazione di un massimo di sei ventole di raffreddamento da 120mm, oppure quattro da 140mm. Disponibile sia in colorazione bianca che nera. Questo case può essere acquistato su Amazon a 97,9 euro

Corsair Obsidian 500D RGB SE Chiudiamo infine questa sezione con un altro prodotto di Corsair, ovvero l’Obsidian 500D RGB SE. Si tratta di un case PC gaming Mid Tower in alluminio e vetro temperato (per la parete laterale), completo di ben tre ventole frontali, ovviamente RGB. La sua struttura dispone di linee piuttosto eleganti e resistenti, capaci di conferire un aspetto premium e minimale. Il case Corsair Obsidian 500D RGB SE può essere acquistato su Amazon a 279,9 euro

I migliori case PC per gaming economici

Nel caso in cui siate alla ricerca di un prodotto più economico, ma comunque sufficientemente prestante, ecco una lista dei migliori case PC gaming disponibili per l’acquisto online.

EMPIRE GAMING Diamond ARGB L’EMPIRE GAMING Diamond ARGB è forse il miglior case per PC da gaming nella fascia più economica. Si tratta di un modello Mid Tower, con pannerò frontale diamante plexiglass a protezione di tre ventole RGB. Lateralmente non manca invece la parete un vetro temperato completamente trasparente. Questo case può essere acquistato su Amazon a 75,99 euro

Sharkoon TG4 RGB PC-Case Ottima alternativa al modello procedente è data dal case Sharkoon TG4 RGB PC-Case, ancora più economico e dotato di caratteristiche simili: struttura Mid Tower in vetro temperato, tre ventole frontali RGB e compatibilità scheda madre ATX. Il tutto ad accompagnare un design classico e minimale. Il case Sharkoon TG4 RGB PC-Case può essere acquistato su Amazon a 68,37 euro

MARSGAMING Mars Gaming MC100W Per chi invece cerca un prodotto molto più economico e meno appariscente dal punto di vista estetico, c’è il case MARSGAMING Mars Gaming MC100W, costruito in lega di acciaia e vetro temperato (per il pannello laterale). Frontalmente non sono presenti le ventole RGB e la sua dimensione è da Mid Tower. Consigliato a chi non dispone di componenti eccessivamente prestanti. Questo case può essere acquistato su Amazon a 47,63 euro

Corsair 275R Airflow Il Corsair 275R Airflow dispone di un design simile al modello visto in precedenza, e quindi caratterizzato da una struttura Mid Tower in alluminio e vetro temperato. Anche in questo non sono visibili le ventole RGB frontali, protette invece da un pannello grigio caratterizzato da un pattern molto particolare. Il case Corsair Obsidian 500D RGB SE può essere acquistato su Amazon a 63,45 euro

MTALLICGAR MetallicGear Neo Ai Proponiamo infine il MTALLICGAR MetallicGear Neo Ai, case Mid Tower con due ventole frontali RGB. Lateralmente troviamo il solito pannello in vetro temperato che lascerà intravedere tutte le componenti interne, mentre frontalmente non mancherà una rete metallica a protezione del sistema di raffreddamento. Questo case può essere acquistato su Amazon a 69,9 euro

Come scegliere un case PC per il gaming

Quali sono quindi i fattori che noi stessi abbiamo preso in considerazione nella scelta dei case sopra elencati? Principalmente: tipologia, dimensione, componenti hardware, compatibilità, sistema di raffreddamento, scheda video, porte, design, marchi e prezzo. Vediamo perché anche voi dovreste farlo prima di procedere con l’acquisto.

Tipologia

Come abbiamo visto durante l’analisi dei prodotti presenti in questa lista, esistono varie tipologie di case per PC gaming e tutti sono caratterizzati da materiali particolari, design unici, dimensioni diverse e compatibilità con periferiche esterne ed interne. Sarà ovviamente l’utente a dover scegliere quello migliore sulla base delle proprie esigenze.

Dimensione e componenti hardware

Quando si parla di dimensioni di un case PC, si deve far riferimento a quattro principali tipologie di struttura: Mini Tower, ovvero quelli più piccoli e compatibili con una scheda madre Micro-ATX o Mini-ITD, Mid Tower, quelli più popolari e compatibili con schede Micro-ATX, Mini-ITD e ATX, Full Tower, maggiormente consigliati per chi dispone di PC più potenti e compatibili con schede Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, EATXs e altre, e infine i Super Tower, case ancora più grandi e compatibili con tutte le schede in commercio, compresa l’ATX-XL.

Per quanto riguarda le componenti hardware invece, vanno considerati sicuramente: il sistema di raffreddamento, le schede video supportate e le porte in ingresso. Ma vediamo meglio nello specifico di cosa si tratta.

Compatibilità

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato anche di compatibilità con la scheda madre, ovvero una dei fattori più importanti da considerare. Quando si assembla un computer infatti, bisogna sempre prima considerare le componenti interne e poi scegliere il case più adatto. Per questo motivo, invitiamo a fare molta attenzione alla dimensione da acquistare, ovviamente facendo riferimento proprio alla compatibilità con la scheda madre in possesso.

Sistema di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento migliora sulla base di due fattori: la quantità di ventole presenti e anche lo spazio libero all’interno del case. In media, un buon case dispone di almeno tre ventole sulla propria struttura, disposte sia frontalmente che sul retro del corpo. Tuttavia, alcuni modelli consentono anche di ampliarne la quantità, fino ad un massimo di sei ventole in contemporanea.

Scheda video

Un altro fattore molto importante da considerare è il modello di scheda video, poiché, quelli di fascia alta tendono effettivamente ad essere più lunghe e potrebbero quindi non rientrare all’interno delle dimensioni del case. Anche in questo caso quindi, consigliamo di partire sempre prima dalla scelta delle componenti interne, per poi adeguare il case migliore.

Porte

I giocatori più professionali preferisco sempre utilizzare accessori esterni cablati, evitando i sistemi wireless che potrebbero peggiorare l’intera esperienza di gioco. Proprio per questo motivo, è necessario che il case disponga di tante porte USB in ingresso, così da essere certi di non rimanere senza.

Design

Il design è invece l’elemento più soggettivo, in quanto varia, non solo in base alle preferenze dell’utente, ma anche e soprattutto in base alla propria postazione da gaming. Alcuni case dispongono delle ventole RGB ben visibili frontalmente, mentre altri tendono a nasconderle. Quasi tutti però, presentano una placca in vetro laterale che mette in bella mostra tutte le componenti interne. Sarà dunque il giocatore a dover scegliere lo stile preferito.

Migliori marchi e prezzi

I marchi migliori da considerare nella scelta di un case per PC gaming sono: ASUS, Corsair, Cooler Master, MSI e Cougar. Tuttavia, in questa lista abbiamo incluso anche brand meno noti, che però sono riusciti a distinguersi nella massa per aver prodotto modelli ottimi per rapporto qualità prezzo. Ovviamente il costo del case dipenderà molto, oltre che dalla popolarità del marchio, anche dalle sue caratteristiche e dalle sue dimensioni.

Considerazioni conclusive

Il viaggio è stato abbastanza lungo ma crediamo di essere effettivamente riusciti ad elencare i migliori case PC gaming attualmente disponibili per l’acquisto. Speriamo quindi di aver soddisfatto le richieste di ogni utente, ma, qualora così non fosse e preferiate acquistare un prodotto non presente in questa lista, vi invitiamo a considerare i fattori visti alla fine della guida, poiché essenziali nella scelta del case più adeguato.

Domande frequenti sui case PC per il gaming Qual è il miglior case per PC da gaming? Non esiste un case per PC da gaming che può essere considerato il migliore in assoluto, ma possiamo comunque indirizzarvi verso i marchi più blasonati: ASUS, Corsair, Cooler Master, MSI e Cougar. Come scegliere un case da gaming? Per scegliere un case da gaming consigliamo di tenere in considerazioni diversi fattori molto importanti, ovvero: dimensione, componenti hardware, compatibilità, sistema di raffreddamento, scheda video, porte, design, marchi e prezzo. Quali sono i componenti di un PC da gaming? Per completare un PC da gaming sarà necessario acquistare: il case, la CPU, la scheda madre, la memoria RAM, la GPU, la memoria per lo storage, l’alimentatore, il dissipatore, il sistema operativo e le eventuali periferiche di gioco. Quanto bisogna spendere per un PC da gaming? Quando si costruisce un PC da gaming si acquistano tutte le componenti in maniera separata, perciò non può esistere un prezzo fisso da considerare. Tuttavia, è bene considerare almeno un budget da 600 euro (per un PC da gaming economico), il quale potrà arrivare a raggiungere anche diverse migliaia di euro. Cosa non deve mancare in un PC da gaming? Gli elementi necessari per assemblare un un buon PC da gaming sono: CPU, scheda madre, RAM, storage, scheda video, case, alimentatore e ovviamente monitor.

