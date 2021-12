Cinque nuovi titoli SEGA Mega Drive debuttano su Nintendo Switch Online

Nintendo amplia ulteriormente il catalogo del Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, aggiungendo cinque nuovi titoli SEGA Mega Drive. Si tratta di Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion e Thunder Force II, che vanno così ad incrementare il totale dei giochi disponibili a dodici. Per accedervi è necessario sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, il nuovo servizio della casa di Kyoto lanciato a fine ottobre che ha permesso ai giocatori di mettere le mani su una libreria in continua espansione di titoli per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive al prezzo di 69,99 euro/anno.

L'ultimo annuncio risale a qualche giorno fa, con Banjo-Kazooie che farà il proprio debutto a gennaio e Paper Mario pubblicato la scorsa settimana, perciò le cinque novità per SEGA Mega Drive giungono un po' inaspettate alle orecchie dei fan. Come abbiamo anticipato, i nuovi giochi vanno ad aggiungersi ai sette già disponibili, ovvero: Golden Axe, Streets of Rage 2, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic The Hedgehog 2, Ecco The Dolphin, Phantasy Star IV, e Castlevania Bloodline.

Questi classici per SEGA Mega Drive sono ora disponibili per i membri di #NintendoSwitchOnline + Pacchetto aggiuntivo! ☑️ Thunder Force II

☑️ ToeJam & Earl

☑️ Sword of Vermilion

☑️ Dynamite Headdy

☑️ Altered Beast

Secondo un datamine di qualche mese fa, Nintendo avrebbe in programma di aggiungere altri 38 titoli per Nintendo 64 e ben 52 per SEGA Mega Drive, senza però fare chiarezza quali effettivamente approderanno sulla console ibrida sebbene alcuni grandi ritorni – come The Legend of Zelda: Majora's Mask e Pokémon Snap – siano certi. Inoltre, secondo un noto sviluppatore, nel 2022 Nintendo Switch accoglierà anche giochi del Commodore 64, anche se non è chiaro se si tratterà di pubblicazioni indipendenti oppure se aggiuntive al pacchetto di espansione. Nel frattempo, i fan potranno fare un tuffo nel passato con i cinque nuovi titoli per SEGA Mega Drive, già disponibili.