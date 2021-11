Corsair K55: la tastiera da gaming in sconto con l'Early Black Friday di Amazon

Amazon non smette di stupire con i suoi vantaggiosi sconti per l'Early Black Friday! Recentemente ha promosso un'offerta nei confronti della tastiera da gaming Corsair K55, attualmente acquistabile su Amazon a €49,99, invece che a €79,99 (-38%).

La tastiera Corsair K55 è dotata di retroilluminazione RGB dinamica dei tasti. Illumina il tuo desktop con dieci effetti di illuminazione integrati o personalizza l'illuminazione con il software CORSAIR iCUE.

Non solo, con il software CORSAIR iCUE, potrai configurare sei macro tasti con cui sarà facile attivare in un solo colpo funzioni e tasti di scelta rapida. E non è tutto. Con il software sarà comodissimo anche controllare completamente la dinamicità dell’illuminazione RGB e sincronizzare l’illuminazione del computer.

Il design della tastiera da gaming Corsair K55 risulta resistente all’infiltrazione di polvere e liquidi. Il grado di protezione IP42 rende la tastiera resistente ad incidenti fortuiti, consentendoti di giocare senza interruzioni.

Oltre a ciò, un morbido poggiapolsi in gomma consente di ridurre lo sforzo, consentendoti di giocare comodamente più a lungo, grazie alla superficie ruvida e antiscivolo. Sulla tastiera, infine, troverai dei tasti dedicati configurazione del volume e riproduzione multimediale.

Allora? Che cosa aspettate? Correte ad acquistare questo gioiellino dell'informatica e del gaming. Ricordate, su Amazon costa solamente €49,99, in quanto vige attualmente lo sconto del 38%. Cliccate qui per informarvi su offerte simili.