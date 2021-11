Cuffie da gaming cablate Logitech G335 (compatibili con console) a meno di 40€: offerta early Black Friday

Fra le offerte dell'early Black Friday ci sono anche le ottime cuffie da gaming Logitech G335, in sconto a soli 39,99 euro invece di 61,70. Si tratta di cuffie cablate con connettore audio jack da 3,5 mm standard e dunque compatibili con la maggior parte dei device. Grazie alla tecnologia plug-and-play potrai utilizzarle – oltre che su PC – anche con smartphone, tablet oppure console, dalla Nintendo Switch alla PlayStation 4 fino alla Xbox. Si tratta, dunque, di un prodotto versatile e dall'ottima qualità certificata Logitech, che si abbina perfettamente al mouse da gaming Logitech G305 LIGHTSPEED anch'esso in super offerta al minimo storico.

Le cuffie Logitech G335 sono un connubio fra qualità e design confortevole. Grazie ai driver del neodimio da 400 mm, la promessa è quella di un suono stereo nitido ed impressionante, in grado di rendere coinvolgente e unica qualsiasi sessione di gioco. Dal design ultra-leggero (soltanto 240g), sono dotate di una fascia per la testa morbidissima e regolabile, imbottita in memory foam, che distribuisce il peso della cuffia in modo uniforme. Per un comfort che dura tutto il giorno, anche per uso prolungato. La fascia è anche reversibile, sostituibile (per personalizzarla al 100% seguendo il proprio stile) e lavabile. Infine, la rotellina a lato del padiglione permette inoltre di regolare in velocità il volume di gioco o della musica, mentre per silenziare il microfono basterà semplicemente alzarlo.

Un altro affare da early Black Friday da non lasciarsi scappare: le cuffie da gaming Logitech G335 sono in super offerta al 35% di sconto. Con meno di 40 euro potrai portarti a casa un prodotto eccellente, compatibile non solo con PC ma anche con tutte le console, dal design elegante ma soprattutto confortevole, in grado di accompagnarti fedelmente durante tutte le sessioni di gaming, anche quelle più lunghe e intense.