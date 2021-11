DualSense PS5: quanto costa al Black Friday?

Mentre la console next-gen di Sony continua ad essere molto difficile da acquistare, a causa delle ormai note difficoltà produttive, i fortunati possessori di PS5 potrebbero essere interessati all'acquisto di giochi e accessori. In occasione del Black Friday, il solito periodo di offerte che si svolge durante la seconda metà di novembre, il controller DualSense per PlayStation 5 potrebbe andare in sconto.

Nelle scorse settimane, l'innovativo controller è andato in forte sconto su Amazon, sia in colorazione bianca che nelle nuove varianti Midnight Black e Cosmic Red. Durante il Black Friday l'ottimo accessorio potrebbe tornare in offerta, ad un prezzo compreso tra i 55 e i 60€ per la versione bianca, e una decina di euro in più per le inedite nuove colorazioni.

Ovviamente, non possiamo assicurare che il DualSense vada in forte sconto durante il Black Friday, ma è molto probabile che risulti disponibile ad un prezzo inferiore rispetto al listino. Per adesso Sony non ha ancora annunciato gli sconti delle prossime settimane, vi terremo aggiornati in tempo reale sulle pagine di Videogame.it e tramite il nostro canale telegram, vi invitiamo ad accedervi tramite questo link.