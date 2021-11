Dungeons & Dragons Dark Alliance è al prezzo più basso di sempre su Amazon

Amazon, come al solito, offre prodotti sempre nuovi ad offerte sempre invitanti. Per oggi, i clienti di Amazon potranno acquistare al prezzo più basso di sempre Dungeons & Dragons Dark Alliance.

Il gioco lo trovate su Amazon a soli €39,98, invece che a €59,99 (-33% di sconto). Il titolo, sviluppato da Tuque Games, è disponibile nella sua Special Edition, contenente lo steelbook e altri contenuti aggiuntivi (per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC).

I contenuti aggiuntivi riguardano il DLC “Beholder weapon set”, “Lich weapon set”, un mini artbook, il codice per il download della soundtrack ufficiale e il pass d'espansione del pre-ordine “Echoes of the Blood War”.

Conquista mostri inarrestabili: Dark Alliance mette i giocatori alla prova contro alcuni dei mostri più leggendari del mondo di Dungeons & Dragons. Scatena combo devastanti mentre fai crollare mostri inarrestabili troppo potenti per poterli sconfiggerli da solo.

Sarà possibile combattere al fianco dei tuoi amici. Potrai unirti ad un massimo di quattro amici e combattere insieme in un'esperienza cooperativa dinamica con combattimenti esplosivi in tempo reale.

La componente ruolistica permetterà al giocatore di scegliere il personaggio da utilizzare durante l'avventura tra i quattro disponibili. Ogni personaggio avrà caratteristiche uniche e abilità personalizzabili.

Dark Alliance porta in vita il mondo di Dungeons & Dragons come mai prima d'ora. Esplora il gelido e pericoloso mondo di Icewind Dale mentre difendi la tua patria da eserciti di mostri abominevoli.

