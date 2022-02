Esclusive PS4 2022: lista dei giochi migliori e più attesi

Nel 2016 il free to play Deathverse: Let it Die fece scalpore per le sue dinamiche ferocissime. Oggi ritorna e l'attesa per il suo lancio è molta. Le azioni si svolgono in un'ambientazione futuristica. Siamo secoli dopo rispetto alla prima versione e ciò ha comportato quindi un inevitabile cambiamento radicale dell'arsenale, all'interno del quale troviamo non solo asce e katane, ma pure armi digitali e bocche di fuoco.

Insomma, ci sarà da divertirsi nelle arene di una delle esclusive Ps4 più promettenti del 2022, dove si potrà combattere contro altri avversari o l'intelligenza artificiale. Sony ha presentato Deathverse: Let it Die nel corso dello state of play dell'ottobre 2021. Anche questo fa ben sperare.