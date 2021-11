Final Fantasy VII + Final Fantasy VIII Remastered per Switch è in offerta su Amazon

Su Amazon, e per poco tempo, troverete in offerta la collection che include Final Fantasy VII + Final Fantasy VIII Remastered per Nintendo Switch.

Scontato del 25%, la collection dei due titoli rimasterizzati andrà a costare €29,98, invece che €39,99 di prezzo di listino.

I titoli uscirono all'epoca della prima PlayStation e hanno contribuito parecchio all'affermazione della saga nei confronti del pubblico.

In FFVII (di cui è stato sviluppato anche un remake uscito nel 2020), il giocatore potrà vestire i panni di Cloud avventurarsi in un mondo epico. L'avventura è ambientata in un setting che va al di là di ogni immaginazione e culmina con una battaglia che deciderà il destino del pianeta.

In questo primo titolo, è inclusa la velocità X3, la possibilità di disattivare gli incontri e la modalità di battaglia migliorata.

In FFVIII, invece, Squall e altri membri del Seed, un'unità speciale di combattimento, si uniscono a Rinoa per combattere contro il regime tirannico di Galbadia e impedire a Edea di portare a termine il suo perfido piano.

Final fantasy VIII include vari miglioramenti, tra cui delle opzioni aggiuntive per personalizzare la tua esperienza di gioco e modificarne la difficoltà, come per esempio: battaglie facilitate, modalità Turbo (X3), e l'assenza di incontri casuali.

