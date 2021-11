GameStop e le sue offerte imperdibili per il Milan Games Week

La Milan Games Week è alle porte: inizierà proprio domani, 12 novembre 2021, per poi terminare la prossima domenica, 14 novembre 2021. Si tratta della più importante fiera videoludica italiana, che si terrà a Fiera Milano Rho. In qualità di partner ufficiale della Games Week, GameStop, il noto rivenditore, ha deciso di concedere alcune succulenti offerte.

Gli sconti promossi da GameStop si rivolgono prevalentemente ai videogiochi, ma non mancano anche quelle dedicate alle console (con riguardo ad Xbox Series X|S e Nintendo Switch) e anche agli accessori. Saranno presenti, in aggiunta, alcune promozioni che riguardano la prenotazione di titoli attesi per il 2022, come Elden Ring, Rainbow Six Extraction, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

É bene sottolineare fin da subito che per usufruire degli sconti, il cliente dovrà effettuare la registrazione a Loyalty GS+, anche presso GameStop. Per saperne di più e approfondire il programma Loyalty GS+, cliccate qui.

Gli sconti, come prevedibile, sono davvero numerosi e includono alcune tra le più grandi produzioni videoludiche dell'anno che va concludendosi. Di seguito potrete averne un excursus:

Forza Horizon 5 a soli €39,98 per Xbox One e Xbox Series X|S (uscito solamente due giorni fa);

Metroid Dread a €49,98 per Nintendo Switch (uscito l'8 ottobre scorso);

Deathloop a €29,98 (in esclusiva per PlayStation 5);

Marvel's Guardians of the Galaxy a €39,98 per tutte le piattaforme;

Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch, a soli €49,98;

FIFA 22 a €49,98;

Back 4 Blood a €39,98;

Far Cry 6 – Yara Edition – a €49,98;

Assassin's Creed Valhalla a €29,98;

Tales of Arise a €59,98;

Ratchet and Clank Rift Apart (esclusiva PlayStation 5) a €59,98;

Returnal (esclusiva PlayStation 5) a €59,98;

Marvel's Spider-Man Miles Morales – Ultimate Edition – a €59,98;

Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch a soli €44,98 (da adesso è anche disponibile il nuovissimo aggiornamento).

Per approfondire ulteriormente le offerte attualmente disponibili da GameStop, basta recarsi a questo indirizzo web, in cui sono presenti tutti gli sconti praticabili agli iscritti al programma Loyalty GS+.