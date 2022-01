I migliori giochi di avventura e azione per PC (recensioni)

I giochi di avventura e azione sono tra i più amati e giocati dagli utenti di tutto il mondo. Il motivo è presto detto: il viaggio e la storia appassionano davvero tanto, in alcuni casi fin da subito in altri dopo qualche ora di gameplay. Il genere si declina in tanti sottogeneri: dai titoli open world alle classiche storie divise per livelli, dai profondi metroidvania agli horror multiplayer. Insomma, l'avventura è ovunque e pronta a catturarti per giorni e giorni. In questo approfondimento ti forniremo una selezione di videogiochi che hanno fatto la storia dei giochi avventura per PC e quelli di azione (spesso le due cose sono presenti nello stesso titolo). Inoltre, andremo ad indicarti alcuni titoli gratuiti che meritano particolarmente. Partiamo!

I migliori giochi di avventura e azione

Nelle prossime righe ti segnaleremo quelli che a nostro giudizio i giochi di azione e avventura migliori. Alcuni sono un po' datati, altri recenti. In ogni caso, stiamo parlando di masterpiece assoluti del genere.

Dishonored Si tratta di un titolo sorpresa ai tempi dell’uscita, il quale riscosse un successo inatteso da alcuni. Dishonored ha una storia a dir poco coinvolgente e il gameplay è sicuramente una goduria per il giocatore. Tutto inizia a Dunwall, città immaginaria dove il paranormale si nasconde nell’ombra. La peste ed i ratti stanno infestando l’intera città, l’imperatrice Jessamine Kaldwin invia la sua fidata guardia del corpo, Corvo Attano, in altre nazioni per cercare di trovare un rimedio al terribile morbo. Corvo, però, non trova il giusto supporto che attendevano e mentre i due discutevano un assassino si materializza davanti all’imperatrice e la uccide rapendo la figlia Emily. Ovviamente l’unico corpo trovate dalle guardie vicino al cadavere è il vostro e verrete condannati per regicidio. Prezzo Amazon: 34,6 euro

Life Is Strange Parliamo di un gioco non semplice, un’avventura grafica in terza persona che narra la storia di due fratelli costretti a scappare. Ogni nostra scelta può determinare un futuro diverso per i protagonisti. Life is Strange 2 tratta la storia di Daniel, che in preda alla rabbia, libera i propri poteri telecinetici ed uccide accidentalmente un poliziotto (che si trova li per un motivo), dopodiché perde conoscenza. Sean (fratello maggiore) decide allora di scappare verso sud e di salvare il fratello minore dalla polizia. Prezzo Amazon: 20,71 euro

Red Dead Redemption 2 Uno dei giochi di avventura e azione che ha fatto più successo negli ultimi anni, sia di pubblico che di critica, è Red Dead Redemption 2. Ambientato in un open world, questo titolo offre al giocatore un'esperienza unica: può vagare liberamente con alcuni elementi che si svolgono in terza persona, altri in modalità di gioco in prima persona. Possono essere commessi crimini, sempre però tenendo conto della presenza delle forze dell'ordine. Dunque, le tue decisioni saranno fondamentali per definire il proseguimento del gioco.

Trine 4: The Nightmare Prince Proseguiamo la nostra selezione dei migliori giochi di avventura con Trine 4: The Nightmare Prince, titolo che fa del gameplay a scorrimento la sua cifra stilistica. Questo gioco mette in piedi un'avventura davvero godibile, in cui i protagonisti dovranno salvare il destino di un principe mago. Quest'ultimo, a causa della sua instabilità ed inesperienza, finirà per creare dei mostri nei propri incubi, che però si trasformeranno in reali, creando il panico ovunque. Prezzo Amazon: 13,76 euro

Tomb Raider La saga di Tomb Raider è celeberrima in tutto il mondo. Questa edizione che proponiamo conta due titoli: Tomb Raider 3 e Tomb Raider Legend. Non si può non inserire in una classifica dei migliori giochi d'avventura per PC il titolo in questione, che ha reso celebre l'architetto Lara Croft anche nel mondo del cinema. Prezzo Amazon: 24,95 euro

Horizon Zero Dawn Anche Horizon Zero Dawn rientra in questa classifica. Si tratta di un gioco caratterizzato da un gameplay frenetico, con una trama molto avvincente in cui a risaltare saranno le capacità strategiche del giocatore. Protagonista è una giovane combattente, esiliata dalla propria tribù, a cui spetta un compito assai arduo: salvare il futuro. Infatti, l'atmosfera di pace non c'è più e il villaggio di Aloy è l'ultimo avamposto per salvare la Terra dalle macchine mortali. L'unica in grado di salvarla sarà proprio lei, esiliata ma non arresa.

Assassin’s Creed: Syndicate Tra i migliori giochi di avvenutura PC merita una menzione particolare Assassin’s Creed: Syndicate. Il motivo? Perchè a differenza degli ultimi capitoli della saga, questo è l'ultimo masterpiece rimasto davvero fedele alla serie. Dopo l'insuccesso di Unity, Sindycate ha rinverdito Assassin's Creed con una storia ambientata in Inghilterra nel 1868. I protagonisti sono Jacob ed Evie Frye, che dovranno districarsi all'interno della criminalità organizzata nella Londra Vittoriana e nella loro lotta contro il potere dei Templari.

Life is Strange: True Colors Altro capitolo della serie Life is Strange, con una nuova protagonista e un nuovo mistero da risolvere. In Life is Strange: True Colors il personaggio al centro della narrazione è Alex Chen, che per tutta la sua vita ha nascosto la maledizione che l'ha colpita. Essa consiste nella incredibili abilità di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come Aure colorate. Questo potere deve essere controllato, così da scoprire la verità e portare a galla alcuni segreti nascosti da troppo tempo. Prezzo Amazon: 37,38 euro

I migliori giochi di avventura gratis

E adesso invece andiamo a vedere una carrellata di giochi d'avventura PC gratis, che è possibile scaricare gratuitamente direttamente su Steam.

Destiny 2

Il primo titolo che vogliamo consigliarti è Destiny 2, un free to play in cui l'avventura è la grande protagonista. E' un gioco che è stato molto apprezzato da moltissimi utenti, anche perchè è diventato gratuito negli ultimi anni.

Path of Exile

Uscito più di sette anni fa, Path of Exile è diventato un gioco fin da subito di grande impatto, anche perchè richiamava molto le atmosfere di Diablo 3. Rientra sicuramente nella categoria dei gdr, tuttavia l'esperienza può essere definita molto avventurosa.

Hello Neighbor 2 Alpha 1.5

Pur essendo un horror che abbraccia il mondo stealth, Hello Neighbor 2 è un titolo in cui il protagonista deve ritrovare il proprio vicino, il signor Peterson. Quest'ultimo è scomparso nel primo capitolo e per ritrovarlo dovrai affrontare un AI incredibilmente intelligente, che apprende dalle tue mosse. E' una versione alpha 1.5, quindi non completa, ma potrai provare il gioco in maniera completamente gratuita.

Star Wars: The Old Republic

Con Star Wars: The Old Republic si torna indietro di 3000 anni rispetto alla narrazione dei film. I generi presenti in questo titolo sono tanti, dal momento che si tratta di un gdr che propone un'avventura completa ai giocatori che vi si approcciano. Giocando avrai la possibilità di vivere la tua saga personale e creare il tuo Jedi, Sith, cacciatore di taglie o altre classi tipiche della serie.

Neverwinter

Concludiamo la nostra selezione con Neverwinter, gioco che prende ispirazione da Dungeons & Dragons. Rispetto ai tradizionali rpg online, propone un'avventura più profonda e una struttura molto compatta. Il tutto con un gameplay che scivola via molto bene.

Conclusioni

Ora dovresti avere un quadro sui giochi di avventura PC più stimolanti presenti nel panorama dei giochi per computer. Abbiamo visto sia i titoli a pagamento che quelli gratuiti che ci hanno maggiormente colpito nel corso di questi anni, dai più recenti ai giochi maggiormente datati. Non ti resta che provarli tutti, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Prima di salutarti ti ricordiamo che pubblichiamo quotidianamente guide di questo tipo: potrebbe interessarti ad esempio quella dedicata ai migliori giochi picchiaduro, lotta e combattimento. Buon divertimento!