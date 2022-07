Giochi cecchino (sniper): i migliori per PS4 e PS5

Gli sparatutto e i giochi di avventura sono indubbiamente tra quelli più apprezzati e giocati su Playstation. Esiste però una particolare categoria di titoli, che in un certo senso, può essere inclusa tra queste due. Stiamo parlando dei giochi di cecchino, ovvero tutti quei titoli che, in un modo o in un altro, ad un certo punto della storia, bisognerà vestire i panni di uno dei cosiddetti “sniper". A quanto pare infatti, sono molti gli utenti che prediligono questa tipologia di gioco e per questo motivo abbiamo deciso di creare una lista di titoli completamente dedicata al suddetto genere.

Per rendere l’elenco più ampio possibile inoltre, non abbiamo selezionato solo i titoli più recenti, ma tutti i giochi da cecchino per Ps4 e Ps5 che meritano di essere giocati almeno una volta nella vita, anche se, come vedremo, molti di questi potranno anche essere rigiocati più e più volte. Ma a questo punto, possiamo tranquillamente fermarci qui con l’introduzione e iniziare subito a parlare dei migliori giochi da cecchino per PlayStation.

I migliori giochi da cecchino per PlayStation

Come avrete modo di notare tra pochissimo, la maggior parte dei titoli presenti in basso sono stati pensati inizialmente per girare solo su PS4, ma grazie alle opzioni di retrocompatibilità incluse nella console di nuova generazione, potranno essere giocati senza alcun problema anche su Ps5. Nell’attesa quindi che alcuni di questi titoli ottengano dei sequel pensati pert la next gen, vediamo quali sono quelli da recuperare immediatamente.

Sniper Ghost Warrior contracts Diciamo la sincera verità, la “moda" per i giochi da cecchino è nata grazie al successo indiscusso della saga di Hitman (di cui ovviamente parleremo più in basso). Sniper Ghost Warrior Contracts prende ovviamente ispirazione dal suddetto franchise, provando a proporre una storia diversa, ma mantenendo le stesse dinamiche di gioco di Hitman. Il risultato, a dirla tutta, non è per niente da sottovalutare. Tutte le missioni sono infatti ben costruite e decisamente divertenti da rigiocare più volte, anche se, purtroppo, l’intelligenza artificiale non riesce a fare il suo lavoro in maniera ottimale, almeno nei livelli di difficoltà più bassi. Nulla da dire invece sulla grafica, abbastanza soddisfacente e in linea con la qualità generale del gioco. Sicuramente un titolo da recuperare. Sniper Ghost Warrior contracts è acquistabile su Amazon a 67,00 euro

Call Of Duty: Vanguard Ovviamente non poteva mancare anche un titolo della saga di Call Of Duty. In particolare, abbiamo deciso di optare per Vanguard, ovvero quello che, a nostro parere, punta più di tutti sulla componente cecchino. In linea generale, il suddetto gioco riesce a fare quello step in avanti in più che tutti si aspettavano rispetto al capitolo precedente, anche se, la campagna di base ci è sembrata un po’ troppo corta e povera di contenuti. La parte divertente del gioco arriverà però con la modalità multiplayer, ovvero la modalità che da sempre la saga di Call Of Duty riesce a gestire nel migliore dei modi. Anche su questa infatti, le abilità da sniper potrebbero tornare molto utili e risultare davvero divertenti. Call Of Duty: Vanguard è disponibile a 69,99 euro su Amazon

Ghost Recon Breakpoint Lanciamoci adesso all’interno di un open world che aveva tutte le potenzialità per fare molto bene, ma che purtroppo, a causa di forse troppe incertezze nello sviluppo si è rivelato meno interessante del previsto. Ovviamente però, Ghost Recon Breakpoint ha anche diverse cose interessanti da proporre e che, in linea di massima, riusciranno sicuramente a divertire. Innanzitutto infatti, lo stesso concetto di open word è gestito abbastanza bene, con tantissime cose da fare e molti accessori e armi da utilizzare. Niente male neppure il comparto multiplayer, soprattutto inffo modalità cooperativa. Peccato quindi per le missioni alla lunga troppo ripetitive e una quantità abbastanza evidente di bug e glitch. Ghost Recon Breakpoint è acquistabile su Amazon a 11,00 euro

Sniper Elite 5 All’interno di una guida incentrata sui migliori giochi di cecchino per PS4 e PS5 non poteva ovviamente mancare anche la saga di Sniper Elite, che in realtà tornerà anche una seconda volta in una seconda versione. In particolare Sniper Elite 5 può essere considerato come il miglior titolo del franchise, anche se non riesce a distaccarsi poi così tanto dal capitolo precedente. Il gameplay generale è assolutamente molto valido e tutte le nuove modalità di gioco riescono a rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Tuttavia, come già accennato in precedenza, non presenta grossi stravolgimenti rispetto al capitolo precedente, oltre ad avere una campagna di base molto corta e non poi così complessa. Se siete però alla ricerca di un titolo che vi faccia vestire i panni di un vero sniper, allora questo è quello che fa per voi. È possibile acquistare Sniper Elite 5 su Amazon al costo di 49,93 euro

Sniper Elite 4 Abbiamo in precedenza più volte ribadito quando Sniper Elite 5 fosse vicino, come esperienza di gioco, al capitolo precedente, perché quindi non giocare anche questo? Se avete apprezzato lo stile di gioco del suddetto titolo infatti, ritroverete le stesse dinamiche anche in Sniper Elite 4. Il gameplay rimane infatti molto solido, la modalità multiplayer offre diverse ore di divertimento in più, soprattutto perché la campagna di base, nonostante risulti essere abbastanza curata, si completa in pochissimo tempo. Nulla da dire in più quindi, perché tra migliori giochi da cecchino, Sniper Elite 4 non può assolutamente mancare. Il gioco è presente su Amazon a 24,99 euro

Battlefield V La saga di Battlefield è un’altra delle più amate su console Playstation e non potevamo ovviamente non includerla all’interno del nostro elenco. In particolare, abbiamo deciso di optare per Battlefield V, ovvero una delle migliori incarnazioni proposte fino ad oggi. Il franchise è sempre riuscito a distinguersi per un comparto tecnico molto solido, cosa che ritroviamo anche qui, con l’aggiunta anche di un gameplay quasi perfetto e una colonna sonora molto coinvolgente. Ottime notizie anche sul fronte multiplayer, sia per quanto riguarda l’introduzione della cooperativa e della modalità battle royale. Decisamente ben curata anche la campagna di base, anche se poteva sicuramente essere più lunga e profonda. In ogni caso, un titolo che va assolutamente giocato. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 21,55 euro

Zombie Army 4: Dead War C’è stato un periodo in cui erano due gli elementi più ricercati all’interno dei videogiochi sparatutto in terza persona: cecchini e zombie. Zombie Army 4: Dead War ha deciso di tentare il tutto per tutto e proporli entrambi all’interno di un unico titolo. Il risultato è assolutamente soddisfacente. Già a partire dalla campagna in single player infatti, si percepisce l’ottimo lavoro fatto dalla casa di sviluppo Rebellion, la quale però è riuscita a rendere il tutto ancora più divertente con una modalità multiplayer in cooperativa curata e senza reali difetti. Da premiare sono anche le ambientazioni che rendono le scene più oscure e spaventose, mentre purtroppo il mancato doppiaggio in italiano potrebbe infastidire qualche giocatore. Zombie Army 4: Dead War può essere acquistato su Amazon a 35,83 euro

Hitman Definitive Edition Arriviamo adesso al titolo che probabilmente tutti stavano aspettando: Hitman Definitive Edition. La saga di Hitman è stata infatti quella che ha dato vita ad un’ondata di giochi di assassini molto ampia, sempre però con particolare attenzione alle dinamiche da cecchino. Il suddetto gioco, in particolare, include tutta la prima stagione completa della storia, suddivisa in ben sei episodi con oltre 100 ore di divertimento assicurato: da Parigi fino in Giappone. Inoltre, da non sottovalutare anche la presenza di tutte le missioni bonus, con in più anche la campagna Patient Zero. Insomma, se siete alla ricerca della migliore esperienza possibile con Hitman, questo è sicuramente ciò che fa per voi. Hitman Definitive Edition è acquistabile su Amazon a 24,27 euro

Far Cry 5 Avremmo forse potuto scegliere l’ultimo capito della saga, ma Far Cry 5 è indubbiamente quello migliore dal punto di vista degli “sniper". Le ambientazioni e la storia di Far Cry sono sempre incredibilmente curate e, in particolare, in questo quinto capitolo, l’ottima gestione dei villain e dei 4 “boss" principali riescono a rendere il tutto ancora più coinvolgente. La campagna in single player è infatti molto curate e della lunghezza giusta, anche se purtroppo sono presenti diversi glitch fastidiosi e che fanno storcere il naso in più una occasione. Tuttavia, se siete alla ricerca di uno dei migliori giochi da cecchino, siete sulla strada giusta. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 18,99 euro

Star Wars Battlefront II Chiudiamo infine con un titolo sicuramente molto diverso rispetto a quelli visti in precedenza, ma che sicuramente renderà felici tutti gli appassionati di Star Wars, e che allo stesso tempo amano vestire i panni di cecchini esperti. Stiamo ovviamente parlando di Star Wars Battlefront II, ovvero una delle incarnazioni migliori in campo videoludico di una delle saghe cinematografiche più apprezzate di sempre. Il gameplay è infatti ben sviluppato ed equilibrato, mentre il comparto visivo, unito alla colonna sonora, riesce ad offrire un’esperienza di gioco intensa e coinvolgente. Piccolo punto a sfavore solo sulla durata della campagna, purtroppo fin troppo corta e senza colpi di scena interessanti. In breve: da recuperare immediatamente. Star Wars Battlefront II può essere acquistato su Amazon a 23,99 euro

Considerazioni conclusive

Siamo quindi giunti alla fine della nostra guida sui migliori giochi cecchino disponibili per PS4 e PS5. Speriamo davvero di essere riusciti a soddisfare le richieste di tutti i giocatori alla ricerca di titoli coinvolgenti e che esprimano al meglio il concetto di “sniper". Siamo in realtà certi che i veri appassionati abbiamo già giocato ad alcuni dei suddetti titoli, ma nel caso in cui ce ne fosse qualcuno ancora inedito, consigliamo immediatamente di recuperarlo. Non ve ne pentirete affatto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.