Google Stadia: cos'è, prezzo e lista dei migliori giochi

Il gioco in cloud streaming è ormai una realtà consolidata da alcuni anni, anche grazie all’arrivo di servizi efficienti come Google Stadia. Scegliendo un servizio cloud gaming è possibile giocare ai giochi preferiti anche senza dover comprare una console o una PC da gaming di fascia alta ma sfruttando i dispositivi che già abbiamo, visto che il lavoro necessario per la grafica viene svolto dal server.

Nei capitoli che seguono è possibile conoscere da vicino Google Stadia e scoprire quindi come funziona, quanto costa, cosa server per giocare ai massimi livelli e quali giochi è possibile giocare in streaming al momento.

Cos’è e come funziona Google Stadia

Google Stadia è il servizio di cloud gaming offerto da Google. Come altri servizi simili i giochi non devono essere scaricati in locale e riprodotti sul nostro hardware: i giochi che scegliamo saranno avviati sul cloud (sfrutteremo quindi la potenza dei server per gestire il gioco) e noi vedremo sul nostro schermo solo uno streaming video in diretta.

Il server di gioco riceverà gli input dal nostro sistema di controllo e potremo quindi giocare come se fossimo davvero davanti ad un PC da gaming o ad una console di ultima generazione , con server di gioco in grado di offrire potenze simili a quelle viste su PS5.

I contenuti di Google Stadia sono possono essere giocati tramite browser PC, tramite smartphone e sulle moderne Smart TV (tramite Google Chromecast Ultra).

Cosa serve per giocare su Stadia

Per poter giocare a Google Stadia è preferibile acquistare il kit d’accessori consigliato da Google, così da poter ottenere il massimo della compatibilità e della fluidità mentre di gioca. Gli accessori consigliati sono:

Controller Google Stadia

Chromecast con Google TV

In alternativa è possibile utilizzare il kit Stadia Premiere Edition per iniziare subito a giocare; questo kit include un controller Stadia e un Chromecast Ultra, pronti per essere collegati a qualsiasi TV dotato di porta HDMI.

Smartphone compatibili

Chi vuole provare Google Stadia sul proprio telefono deve utilizzare uno dei telefoni compatibili certificati da Google. I migliori smartphone che è possibile utilizzare con Stadia sono:

OnePlus 8 Pro , venduto su Amazon al prezzo di 621,99 euro.

, venduto su Amazon al prezzo di 621,99 euro. Google Pixel 6 Pro , venduto su Amazon al prezzo di 1090,00 euro.

, venduto su Amazon al prezzo di 1090,00 euro. ASUS ROG Phone 5s , venduto su Amazon al prezzo di 1160,00 euro.

, venduto su Amazon al prezzo di 1160,00 euro. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G , venduto su Amazon al prezzo di 1349,00 euro.

, venduto su Amazon al prezzo di 1349,00 euro. Apple iPhone 13 Pro Max, venduto su Amazon al prezzo di 1289,00 euro.

In alternativa è possibile provare l’app di Stadia anche su altri telefoni Android, sfruttando le funzionalità sperimentali incluse nell’app dedicata scaricabile dal Google Play Store e Apple Store.

Smart TV compatibili

Tutti i televisori dotati di Android TV certificati possono essere utilizzati per giocare su Stadia. Al momento in cui scriviamo i migliori Android TV che è possibile valutare per giocare a Stadia sono:

Hisense 40AE5600FA Smart TV Android , venduta su Amazon al prezzo di .

, venduta su Amazon al prezzo di . TCL 55C721 Smart Android TV , venduta su Amazon al prezzo di .

, venduta su Amazon al prezzo di . Philips 7500 series Android TV LED, venduta su Amazon al prezzo di 849,00 euro.

Scegliendo una Smart TV con Android TV è possibile giocare ai giochi Stadia installando l’app dedicata

Stadia per Android TV, disponibile dallo store ufficiale incluso nel sistema operativo.

Altri dispositivi

Per chi desidera giocare a Google Stadia su qualsiasi televisore può anche prendere in considerazione la console di gioco NVIDIA SHIELD TV Pro, venduta su Amazon al prezzo di 199,99 euro.

Questa console è fornita di sistema operativo Android e permette di giocare ai titoli di Google Stadia utilizzando la stessa app vista per gli smartphone Android.

Il prezzo e le tipologie di abbonamento

Registrare un account su Google Stadia è gratuito e, nella maggior parte dei casi, non dovremo fare nulla, visto che verrà utilizzato un eventuale account Google che abbiamo già associato al browser o al dispositivo che stiamo utilizzando in quel momento. Dopo l’iscrizione sarà possibile accedere alla sezione Store del sito e scoprire così i giochi disponibili.

Attualmente è possibile giocare a pochi titoli in modalità gratuita; chi vuole giocare ai videogiochi presenti su Stadia può sia acquistarli sia accedervi tramite abbonamento mensile (Stadia Pro).

Stadia Gratis

Nel momento della stesura di questa guida i giochi gratuiti inclusi in Stadia sono:

Crayta

Destiny 2

HITMAN – Free Starter Pack

Nive to Five

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Super Animal Royale

Super Bomberman R Online

In futuro è possibile che vengano aggiunti nuovi giochi, quindi conviene sempre monitorare la pagina dedicata ai giochi gratis. Chi non vuole pagare nessun abbonamento può sempre acquistare il proprio gioco preferito, così da aggiungerlo alla propria raccolta e giocare in qualsiasi momento.

Stadia Pro

Il miglior modo per giocare su Google Stadia è con l’abbonamento Stadia Pro, che al costo di 9,99 € al mese permette di giocare ad una grande selezione di titoli presenti nello store, che possono così essere noleggiati e giocati senza limiti finché si mantiene l’abbonamento attivo. Il funzionamento è simile al servizio xCloud incluso nell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate ma ad un costo decisamente inferiore.

Ogni mese Google aggiunge nuovi giochi sullo store e fornisce accesso tramite abbonamento: non dobbiamo far altro che aprire lo store e cercare i titoli con l’etichetta Stadia Pro. Oltre ai giochi l’abbonamento sblocca anche alcune funzioni interessanti come server più veloci e prioritari, offerte esclusive, risoluzione fino a 4K con HDR e audio surround a 5.1 canali.

I migliori giochi Stadia disponibili al momento

I giochi su Stadia crescono ogni mese ed è difficile stilare una lista dei giochi presenti in questo momento sulla piattaforma. Per comodità abbiamo realizzato una lista dei migliori giochi accessibili tramite abbonamento Stadia Pro, così da valutare attentamente se sottoscrivere l’abbonamento.

Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm (Remastered) : due giochi da provare assolutamente su Stadia, con una storia commovente e ricca di colpi di scena, trama non lineare e poteri sovrannaturali.

: due giochi da provare assolutamente su Stadia, con una storia commovente e ricca di colpi di scena, trama non lineare e poteri sovrannaturali. ARK: Survival Evolved : il gioco dove evoluzione e combattimenti tra mostri di ogni tipo si fondono insieme per un survival game molto avvincente.

: il gioco dove evoluzione e combattimenti tra mostri di ogni tipo si fondono insieme per un survival game molto avvincente. Far Cry 6 : sparatutto in prima persona con un’ambientazione tropicale, dove dovremo combattere le mire di un dittatore senza scrupoli, guidando la rivolta verso i suoi soldati.

: sparatutto in prima persona con un’ambientazione tropicale, dove dovremo combattere le mire di un dittatore senza scrupoli, guidando la rivolta verso i suoi soldati. Control Ultimate Edition : avventura thriller in terza persona all’interno di un palazzo governativo che indaga sul paranormale, dove niente è ciò che sembra e qualsiasi amico può diventare il prossimo nemico da battere.

: avventura thriller in terza persona all’interno di un palazzo governativo che indaga sul paranormale, dove niente è ciò che sembra e qualsiasi amico può diventare il prossimo nemico da battere. HITMAN – The Complete First Season : nei panni del più famigerato assassino su commissione dovremo eliminare i bersagli designati all’interno di ambientazioni uniche, con vari metodi d’approccio (anche quelli più creativi).

: nei panni del più famigerato assassino su commissione dovremo eliminare i bersagli designati all’interno di ambientazioni uniche, con vari metodi d’approccio (anche quelli più creativi). Destroy All Humans!: gioco divertentissimo dove interpreteremo un alieno inviato sulla Terra per conquistarla. Armi laser, poteri mentali, il classico UFO e le battute del protagonista garantiranno risate a tutti.

Se invece desideriamo comprare dei giochi non inclusi nell’abbonamento, i migliori sono senza ombra di dubbio:

Red Dead Redemption 2 : uno dei migliori open world disponibili, con ambientazione western, sfide di revolver all’ultimo sangue, una trama molto cinematografica e ambientazioni ben realizzate dal punto di vista tecnico.

: uno dei migliori open world disponibili, con ambientazione western, sfide di revolver all’ultimo sangue, una trama molto cinematografica e ambientazioni ben realizzate dal punto di vista tecnico. Cyberpunk 2077 : il gioco open world che ha fatto tanto parlare di sé per le tematiche futuristiche, per la trama di alto livello e per la libertà fornita al giocatore nel personalizzare il personaggio con nuovi gadget ed armi.

: il gioco open world che ha fatto tanto parlare di sé per le tematiche futuristiche, per la trama di alto livello e per la libertà fornita al giocatore nel personalizzare il personaggio con nuovi gadget ed armi. HITMAN 3 – Standard Edition : ultimo capitolo della saga dell’assassino su commissione, con nuove missioni, nuovi obiettivi e un comparto tecnico di primo livello.

: ultimo capitolo della saga dell’assassino su commissione, con nuove missioni, nuovi obiettivi e un comparto tecnico di primo livello. The Crew 2 : uno dei migliori giochi d’auto in stile arcade, con corse mozzafiato in giro per la città, auto potenti fedeli ai modelli originali e la possibilità di utilizzare anche altri mezzi per completare le sfide (aerei, elicotteri, moto e motoscafi).

: uno dei migliori giochi d’auto in stile arcade, con corse mozzafiato in giro per la città, auto potenti fedeli ai modelli originali e la possibilità di utilizzare anche altri mezzi per completare le sfide (aerei, elicotteri, moto e motoscafi). DRAGON BALL XENOVERSE 2: per chi ama i picchiaduro e gli anime giapponesi apprezzerà sicuramente questo gioco, dove dovremo affrontare minacce inter dimensionali e nuovi nemici nelle ambientazioni classiche di Dragon Ball.

La lista completa dei giochi è accessibile dallo Store di Stadia.

Giudizio conclusivo

Sempre più utenti pensano che il cloud gaming rappresenta il futuro dell’industria videoludica e che Google Stadia ha solamente anticipato i tempi, portandosi avanti ed offrendo a tutti i giocatori una piattaforma moderna con numerosi titoli a cui giocare, dei server veloci in ogni situazione, risoluzione elevata, audio di ottimo livello e un ritardo negli input ridotto ai minimi termini.

Che Stadia possa diventare un punto di riferimento negli anni a venire non è dato saperlo; una cosa è certa anche le aziende che hanno fatto la storia dell’intrattenimento videoludico (Sony e Microsoft) stanno puntando velocemente sul cloud gaming, facendole diventare già oggi una buona alternativa alle soluzioni di gioco classiche.

