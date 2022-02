I giochi più lunghi per PS4, PS5 e altre Console (i migliori)

Il mondo dei videogiochi è davvero molto ampio, non solo per quanto riguarda i generi, gli stili, i mondi e i personaggi, ma anche e soprattutto le storie raccontante. Alcune di queste sono brevi ma intense, mentre altre riescono a prendersi tutto il tempo necessario per approfondire anche ogni sotto trama, senza mai annoiare il giocatore. In questa guida andremo quindi ad elencare i migliori giochi lunghi per PS4, PS5 e altre console, proponendo per ognuno una lista di pro e contro da tenere sempre in considerazione.

I migliori giochi lunghi per PS4

Alcuni dei titoli che vedremo possono persino essere considerati “infiniti", poiché sviluppati per offrire sempre nuove possibilità di gioco. Altri invece, saranno caratterizzati da storie avvincenti e una trama di base ben costruita e narrata durante tutto il corso del gioco. Ma ora basta con le chiacchiere e iniziamo subito con la lista dei migliori giochi lunghi per PS4.

Persona 5 Partiamo con il titolo più impegnativo: Persona 5 richiede circa 100 ore di tempo, con una durata che potrebbe allungarsi se si volessero completare tutte le missioni. Consigliato per gli amanti della cultura giapponese e dei giochi di ruolo, tratta comunque delle tematiche profonde e vicine a chiunque. Tra i punti di forza troviamo una storia ben scritta, uno stile di combattimento articolato e anche una grafica stupenda, accompagnata da una colonna sonora perfetta. Tra i contro riportiamo invece la sola disponibilità della lingua inglese, che potrebbe rappresentare un limite importante. Prezzo Amazon: 38,85 euro

The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 3 è l'ennesima conferma sul franchise di The Witcher. Forse non si tratta di un titolo perfetto, ma le circa 50 ore necessarie per completarlo (anche 65 contando le espansioni) non saranno assolutamente faticose da sopportare. Tra i suoi pro non possiamo che includere una grafica eccellente, un sistema open world ben sviluppato e un sacco di missioni secondarie che lo rendono sempre rigiocabile. Tra i contro invece segnaliamo la presenza di qualche bug e imperfezione grafica sui luoghi visitati. Il prezzo su Amazon è di 18,99 euro

Final Fantasy XII: The Zodiac Age Su Final Fantasy c'è ormai poco da dire. Arrivato al dodicesimo capitolo, rappresenta senza dubbio un punto di riferimento per gli amanti del genere. Il tempo di completamento si aggira sulle 60 ore per la storia principale, ma per i più coraggiosi si può superare anche la centesima ora. Tra i pro riportiamo una meccanica di gioco ancora molto attuale, con un sistema di crescita nei livelli irraggiungibile da qualsiasi altro gioco. Tra i contro stavolta va inclusa proprio la durata: sebbene la storia sia avvincente, alcuni momenti sembrano davvero non passare mai. Puoi trovarlo su Amazon a 19,32 euro

ARK: Survival Evolved Senza ombra di dubbio, ARK può essere riassunto come una delle migliori rappresentazioni del genere survival. In un mondo in cui molti titoli sembrano puntare su questo genere, il suddetto gioco riesce a brillare su tutti, nonostante le quasi 130 ore necessarie per il suo completamento. Tra i pro stavolta posiamo tranquillamente aggiungere la durata, poiché la quantità di cose da fare e di creature da scovare riempirà ogni singolo attimo di tempo. Tra i contro segnaliamo un'ottimizzazione ancora poco precisa, la quale potrebbe effettivamente infastidire i giocatori più dinamici. Prezzo Amazon: 29,99 euro

Metal Gear Solid V Metal Gear Solid è sempre stata una saga approvatissima, nonostante molti si lamentassero proprio della durata dei capitoli. Anche la quinta rappresentazione non sembra voler cedere alle critiche, ma siamo convinti che le più di 50 ore richieste per completare la storia saranno molto apprezzate. Anche in questo caso includiamo tra i pro l'enorme quantità di cose da fare, oltre a una grafica e a un comparto sonoro perfetti. Tra i contro invece, segnaliamo che la storia sembra a tratti perdere di fascino, forse proprio per le tante missioni da superare. Prezzo Amazon: 39,9 euro

Dragon Age Inquisition Nonostante conti oggi ben 8 anni dalla data d'uscita, sono ancora tantissimi i giocatori in tutto il mondo che provano a concludere al 100% Dragon Age Inquisition, non perché sia esageratamente lungo (circa 50 ore), ma perché le quest da ottenere sembrano davvero infinite. L'intelligenza artificiale che sta alla base del gioco e il comparto scenico dei vari paesaggi rappresentano indubbiamente dei punti positivi, mentre il comparto tecnico non sembra brillare particolarmente. Il prezzo su Amazon è di 24,00 euro

Red Dead Redemption 2 Impossibile non includere nella lista una delle storie videoludiche più amate degli ultimi anni. Red Dead Redemption 2 è da molti considerato uno dei giochi più belli e avvincenti di sempre, tanto da far sembrare troppo poche le circa 50 ore necessarie per il completamento. Tra i punti di forza includiamo proprio la profondità della storia narrata, il ruolo e l'evoluzione del protagonista (in grado di evolversi lungo il suo percorso) e anche il comparto tecnico assolutamente perfetto. Tra i contro riportiamo soltanto la difficoltà iniziale di riuscire a gestire bene i comandi disponibili. Prezzo Amazon: 29,64 euro

Divinity: Original Sin II Un gioco di ruolo che riuscirebbe a catturare chiunque, sia per le caratteristiche di ogni personaggio che per la vastità del mondo da esplorare. Basteranno forse 50 ore per completare la storia principale, ma probabilmente non ne basteranno 100 per visitare ogni singolo centimetro di mondo. Tra i pro includiamo un ottimo sistema di combattimento, oltre a un incredibile passo in avanti rispetto al capitolo precedente, sotto tutti i punti di vista. Tra i contro riportiamo purtroppo un leggero passo falso per quanto riguarda lo stile grafico. Il prezzo su Amazon è di 33,00 euro

Fallout 4 La durata di base di Fallout 4 è di circa 45 ore, ma a causa (o forse grazie) delle tantissime missioni secondarie da completare, potrebbe persino superare le 150 ore. Per quanto riguarda il gioco in sé, non riusciamo quasi a trovare un difetto realmente preponderante. Se proprio dobbiamo citare qualcosa di negativo, riportiamo il fatto che la storia, per quanto molto dettagliata, potrebbe a volte risultare poco coinvolgente. Tra i pro invece, includiamo grafica e ambientazione strabilianti, oltre alle tantissime missioni disponibili. Prezzo Amazon: 16,88 euro

Football Manager La saga di Football Manager è probabilmente una delle più apprezzate del genere calcistico e sportivo. In questo caso non possiamo dare una durata approssimativa del gioco, in quanto potrebbe persino protrarsi all'infinito. La vera domanda è: ci si annoierà mai di giocare? Tra i pro di Football Manager includiamo proprio l'essenza del titolo stesso. Il suo comparto manageriale è perfetto e riesce sempre a coinvolgere il giocatore. Tra i contro riportiamo quello che forse rappresenta il problema più grosso della serie: i dettagli sulla grafica delle partite. Sappiamo benissimo che non è il cuore del gioco ma, arrivati al 2022, potremmo sperare in qualcosa di più.

Assassin’s Creed Odyssey Prima dell'uscita di Valhalla, la saga di Assassin's Creed non stava attraversando il suo periodo migliore. Grazie a Odyssey, in molti hanno rivisto una storia e dei personaggi decisamente più coinvolgenti. La sua durata è di circa 40 ore ma, come sempre, potrebbe superare le 100 qualora si volesse esplorare tutto il mondo a disposizione. Tra i pro includiamo la vastità dei luoghi pressoché infiniti, un'ottima realizzazione tecnica e un generoso passo in avanti rispetto ai capitoli precedenti. Tra i contro confermiamo la presenza di alcune imperfezioni grafiche e glitch. Prezzo Amazon: 16,78 euro

Monster Hunter World Tra i migliori giochi lunghi per PS4, questo titolo potrebbe già dare un'idea abbastanza chiara. Con “World" si intende infatti una quasi infinita esplorazione dei luoghi, che potrebbe persino superare le 300 ore complessive. Se ci si sofferma solo sulla storia, potrebbero bastare anche “solo" 50 ore. Tra i pro va citata proprio la vastità del mondo, il dettaglio di ogni arma e anche una compagnia decisamente interessante e coinvolgente. Tra i contro mettiamo invece un frame rate un po' scricchiolante e poca fantasia nella creazione dei mostri, forse troppo simili ai capitoli precedenti. Il prezzo su Amazon è di 23,39 euro

Considerazioni conclusive

Siamo quindi arrivati alla conclusione di questa lista di giochi. Come sicuramente avrete notato, molti dei titoli sopraelencati tendono a durare circa 50 ore, anche se, nella maggior parte dei casi, la storia riuscirà a compensare le lunghe sessioni di gioco. Non si tratta di giochi lunghi per PS4 completamente perfetti in ogni loro aspetto, ma sono sicuramente i migliori attualmente disponibili e non falliranno di certo nella missione di tenervi incollati a qualsiasi schermo per parecchio tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.