I migliori giochi di simulazione per PC e PlayStation

Nasce come gioco di simulazione di guida su pc ma da anni ormai vede su monitor la versione disponibile anche su console. Con oltre venti marchi ufficiali e cento modelli di macchine da scegliere e far girare su più di venticinque percorsi tracciati a laser che riportano con dovizia di particolari tutte le specifiche dei circuiti reali. Potendo scegliere tra svariate tematiche formula uno, macchine super veloci o tracciati sopraelevati come quello di Monza , possiamo dire che Assetto Corsa saprà regalarvi una simulazione gioco veramente sorprendente. L'offerta prevede varie possibilità di gara; da corse veloci a weekend completi a eventi speciali da fare da soli o in multiplayer (è possibile giocare fino ad un massimo di sedici macchine simultaneamente). Avrete la sensazione di essere seduti su una vera macchina da corsa dove sarete voi a decidere tutti gli elementi di assetto; dalla pressione delle gomme , all’escursione delle sospensioni, la lunghezza dei rapporti del cambio tutto quello che deciderete in fase di configurazione migliorerà o peggiorerà le prestazioni della corsa; sarete i tecnici e in gara i piloti di questo gioco simulatore di prima categoria.

Nota di pecca di questo gioco sono le ambientazioni circostanti, infatti appaiono poco curate come è inesistente l’ evidenza nei danni sull’auto in gara; d'altro canto da il massimo in tecnicismo e accuratezza nei particolari per quanto riguarda i percorsi e le auto non si può avere tutto.

