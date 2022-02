Il selvaggio West è una delle ambientazioni più belle dove sviluppare un film e non sfigura nemmeno come ambientazione per un videogioco d’avventura e azione. L’idea di uno spaghetti-western da giocare con il controller è stata sviluppata molto bene nel corso degli anni, portando sugli scaffali alcuni dei giochi più belli delle ultime 3 generazioni di console.

Nei seguenti capitoli è possibile trovare i migliori videogiochi western disponibili per PC, PS4 e PS5, così da poter riassaporare quelle atmosfere e quelle sfide all’ultimo colpo di pistola viste in film che hanno fatto la storia della cinematografia (basti pensare alla Trilogia del Dollaro, realizzata da Sergio Leone con le colonne sonore di Ennio Morricone e con la partecipazione di Clint Eastwood come attore principale).

Caratteristiche di un buon gioco western

Un gioco western presenta due caratteristiche importanti: l’ambientazione ispirata al vecchio West (a cavallo tra il 1800 e il 1900, in un periodo dove la costa occidentale degli Stati Uniti era ancora terra di conquista) e l’azione pura, visto che in questo tipo di giochi vengono sparati una quantità estremamente elevata di colpi, con i protagonisti che proseguono nel gioco utilizzando pistole, fucili a ripetizione, fucili di precisione e bombe rudimentali per far fuori i nemici di turno (spesso molto numerosi).

Magari nella realtà non finiva sempre in una grande sparatoria (forse solo nella sparatoria all’O.K. Corral è volato molto piombo) ma questo tipo d’azione è davvero molto divertente e farà contenti sia chi ama i giochi sparatutto sia chi ama i western puri.

Altri due elementi da non sottovalutare per la riuscita di un buon gioco western sono la colonna sonora e il gameplay: la prima ci accompagnerà nei momenti più importanti della trama, mentre un gameplay ben studiato aiuterà a svolgere tutte le missioni e ad allungare la longevità del titolo videoludico.

Alcuni dei giochi che vi presenteremo in basso hanno abbracciato anche la filosofia open world: è possibile infatti cavalcare per tutta la mappa di gioco alla ricerca di avventure e guest no legate direttamente alla trama, prendendoci tutto il tempo necessario all’esplorazione e allo svolgimento delle attività secondarie.

I migliori giochi western 2022

Abbiamo visto poco sopra gli aspetti che caratterizzano maggiormente i videogiochi che appartengono a questa particolare categoria, andiamo ora ad approfondire più nel dettaglio i titoli dei migliori giochi western del 2022.

Red Dead Redemption Il primo gioco western da provare è senza ombra di dubbio Red Dead Redemption, uscito su Xbox 360 e su PlayStation 3 nel 2010 e vincitore di numerosi premi internazionali. Questo gioco ha rivoluzionato il mondo dei giochi d’avventura e azione in salsa western con una trama molto coinvolgente, un gameplay raffinato, una mappa molto grande (da esplorare liberamente), missioni secondarie e guest improvvise, lunghe cavalcate nel deserto e una quantità sproporzionata di sparatorie di tutti i tipi.

Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 prende tutto il meglio visto nel primo capitolo e lo porta nell’era moderna, grazie a una grafica di primo livello, una colonna sonora azzeccata, un gameplay migliorato, una mappa ancora più grande e una trama che rispecchia bene tutti i canoni dei vecchi film western. Altro elemento interessante è la modalità online, chiamata Red Dead Online, dove è possibile organizzare colpi in banca, rapine alla diligenza e assedi alle bande rivali. Su Amazon è disponibile a 30,98 euro

Call of Juarez: Gunslinger Su PC è possibile provare il gioco Call of Juarez: Gunslinger, un buon western con protagonista un pistolero che racconta le sue gesta nel corso degli anni. Il gioco presenta una visuale in prima persona, una grafica Cel-shading molto caratteristica (adatta alla ruvidezza del Far West) e un buon gameplay, che lo rendono uno dei giochi migliori su PC per respirare l’atmosfera da selvaggio West. Disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 euro

Oddworld: Stranger’s Wrath Un gioco che unisce fantascienza e western è Oddworld: Stranger’s Wrath, ambientato nel mondo di Oddworld ma con forti elementi western. In questo action shooter vecchio stampo viaggeremo ai confini di frontiera desolata con il protagonista, chiamato lo Straniero, in cerca di taglie da riscuotere via via sempre più grandi e pericolose. Il gioco saprà regalare momenti di ilarità in pieno stile Oddworld ma con momenti d’azione davvero coinvolgenti.

GUN GUN è un gioco datato ma che presenta molti elementi riscontrabili solo nei titoli visti molti anni dopo: la mappa è liberamente esplorabile, la trama è coinvolgente, i personaggi sono molto caratterizzati e il gameplay è davvero buono anche ai giorni nostri. Rispetto a Red Dead Redemption (dove i protagonisti erano i banditi) la trama narra dei problemi con i pellerossa e i sudisti reduci di guerra, in pieno stile western americano.

Red Dead Revolver Il capostipite della serie Redemption è Red Dead Revolver, sviluppato nel lontano 2004 per PS2. Questo gioco presenta un comparto tecnico antiquato e qualche carenza nel gameplay ma è in grado di regalare le stesse emozioni dei suoi eredi tra sparatorie, città in preda a banditi, cacciatori di taglie agguerriti e molto altro.

Hard West Tra i giochi western più strani troviamo sicuramente Hard West, ambientato in un selvaggio West pieno di fenomeni paranormali come fantasmi, zombie, sette sataniche e demoni, accompagnato da un avvincente gameplay con combattimenti a turni con un forte elemento aleatorio, che renderà ogni combattimento impegnativo e diverso dal precedente.

Considerazioni conclusive

I giochi western tendono a regalare emozioni davvero uniche, oltre ad essere divertenti sia per i giocatori casual sia per i giocatori in cerca di una trama e di un gioco che sappia alternare momenti di calma a momento d’azione. I capolavori assoluti in tal senso sono sicuramente Read Dead Redemption e Read Dead Redemption 2, che offrono anche una longevità molto elevata, specie se decidiamo di affrontare tutte le missioni secondarie e di collezionare tutti i trofei in palio.

Un vero appassionato di film western e di videogiochi farà sicuramente incetta dei titoli videoludici visti in questa guida, giocabili sulle console di ultima generazione e su PC anche non particolarmente potenti.

