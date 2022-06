Migliori giochi per Xbox One: i videogiochi più belli 2022

Tra i migliori giochi per Xbox One non poteva anche mancare un titolo ambientato ad Hogwarts, ovvero quel magico luogo che da piccoli tutti abbiamo sognato di visitare e che ancora oggi riesce a mantenere alto il suo livello di popolarità. A dirla tutta, come sicuramente già saprete, Hogwarts Legacy non risulta essere ancora disponibile per l’acquisto, ma, secondo le ultime indiscrezioni, lo sarà entro la fine di quest’anno, ovvero a dicembre 2022. Per quale motivo abbiamo quindi deciso di includerlo in questa lista? Le versioni demo viste in anteprima e i trailer del lancio ci sono sembrati parecchio interessanti, perciò ci siamo lanciati nel vuoto provando ad avere fiducia, sperando di non perdere la nostra scommessa.

Questo gioco è pre-ordinabile su Amazon al costo di 69,9 euro