Esclusive Xbox One 2022: l'elenco dei giochi più attesi

Battaglia a colpi di esclusive xbox one. La sfida per conquistare la leadership del mercato dei videogiochi è ormai condotta da Microsoft e Sony attraverso una serie di titoli disponibili esclusivamente per le rispettive piattaforme di gioco. I due giganti hanno lavorato alacremente al fianco degli sviluppatori e gli ultimi due anni confermano questa strategia. Tutto a discapito degli utenti però, spesso costretti a rinunciare ad alcuni giochi di primissimo livello.

Per tale ragione, stiamo realizzando una serie di articoli speciali dedicati a questo tema. In questo articolo ci concentreremo sulle migliori per Xbox One X e One S. Due console che hanno ormai qualche anno sulle spalle ma che, grazie allo street price, sono caratterizzate oggi da un incredibile rapporto qualità prezzo, riuscendo peraltro a garantire una qualità grafica ancora decisamente elevata.

Esclusive Xbox One: lista dei migliori giochi 2022

Passiamo adesso alla nostra selezione. Una lista che può essere considerata più o meno definitiva, tenendo presente come le nuove uscite tenderanno a essere compatibili che le console più recenti.

Forza Motorsport 7 Un videogioco che non ha bisogno di presentazioni. La serie Forza Motorsport sta alla Xbox come la saga Gran Turismo sta alla PlayStation. Semplicemente il punto di riferimento della galassia Microsoft in relazione ai simulatori di guida sportiva. Questo settimo capitolo riesce a sfruttare appieno le peculiarità tecniche delle Xbox One, regalando un’esperienza di gioco che ha davvero pochi eguali sul mercato. Il gioco è disponibile su Amazon a 69,99 euro Forza Motorsport 7"> Forza Motorsport 7">

Halo 5 Guardian Le avventure di Master Chief, altra pietra miliare del mondo Xbox. In questo capitolo c’è una cura grafica davvero di primissimo livello e rappresenta un tassello imprescindibile in una storia che ha saputo conquistare milioni di appassionati in tutto il mondo. Potremmo definirlo il primo vero franchise di successo della console di Microsoft. Un vero pezzo di storia. Disponibile su Amazon al prezzo di 19,93 euro Halo 5 Guardian"> Halo 5 Guardian">

State of Decay 2 Sviluppato da Undead Labs, State of Decay 2 è un classico survival, caratterizzato da una trama profonda e originale. Tutto ruota attorno all’emergenza zombie, che peraltro ha caratterizzato anche il primo capitolo della saga. Eccellente l’impatto grafico, necessità di una certa abilità con il joypad per essere portato a compimento. Un titolo davvero di alto livello, in grado di garantire tante ore di intrattenimento, in single player e multiplayer. Su Amazon puoi trovarlo a 19,95 euro State of Decay 2"> State of Decay 2">

Quantum Break Il titolo ideale per gli amanti delle serie TV. Sviluppato da Remedy Entertainment, Quantum Break unisce elementi di shooter in terza persona all’uso di poteri speciali, con particolare riferimento alla manipolazione del tempo. Si tratta di un titolo single player davvero divertente e ben realizzato. Recuperatelo a tutti i costi. Presente su Amazon al prezzo di 19,9 euro Quantum Break"> Quantum Break">

Tell Me Why Tell Me Why, la nuova avventura episodica di DONTNOD, punta soprattutto sulle emozioni. Affronta infatti alcune tematiche particolari come la transessualità di uno dei due protagonisti. Riesce peraltro a farlo con grande eleganza, come da tradizione per la software house francese, grazie soprattutto a dialoghi particolarmente curati e ricercati. Una piccola perla da giocare su Xbox One. Acquistatelo e non ve ne pentirete. Tell Me Why"> Tell Me Why">

Gears of War 5 Lo sparatutto pluridecorato, che segue la storia del precedente capitolo e si focalizza soprattutto su Kait Diaz, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti al fine di avere la meglio e scoprire così il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Graficamente spettacolare, vi regalerà ore e ore di intrattenimento grazie soprattutto al multiplayer. Su Amazon è disponibile al prezzo di 18,97 euro Gears of War 5"> Gears of War 5">

Ryse Son of Rome Uno dei titoli che ha Saputo sfruttare meglio la potenza tecnica e grafica di Xbox One X. La critica non è stata tenera nei confronti di questo videogioco, a causa soprattutto della sua longevità. Noi però ci sentiamo di inserirlo di diritto nella nostra selezione soprattutto in relazione alla sua qualità grafica. Vi ritroverete catapultati in un mondo incredibilmente realistico. Lo trovi su Amazon a 39,00 euro Ryse Son of Rome"> Ryse Son of Rome">

Sunset Overdrive Un’ambientazione post-apocalittica, paradossalmente colorata e quasi pop. La storia ruota attorno agli attacchi zombie che, pensate, sono il risultato di una bibita gassata zuccherata. Un titolo davvero unico nel suo genere, che vi conquisterà immediatamente grazie alla sua originalità e al suo impatto grafico. Non fatevelo scappare. Questo titolo è disponibile su Amazon a 19,24 euro Sunset Overdrive"> Sunset Overdrive">

Battlefield 2042 Concludiamo con l’ultimo capitolo (per Xbox One X) di Battlefield, altro franchise storico della console di Microsoft. In questo caso il conflitto bellico è ambientato in uno scenario futuristico, il tutto condito dalla solita impeccabile cura al dettaglio a cui questo videogioco ci ha abituati anche con i precedenti capitoli. Un vero e proprio must-have. Puoi trovarlo su Amazon al prezzo di 39,99 euro Battlefield 2042 "> Battlefield 2042">

Considerazioni conclusive

Una selezione decisamente nutriva, che certifica come Xbox One X e Xbox One S rappresentino ancora due console decisamente attuali. Del resto, parliamo di due macchine caratterizzate da un ciclo vita breve, essendo state soppiantate più o meno velocemente da Series X e Series S. Ciò non toglie però le loro oggettive qualità tecniche che gli consentono, ad esempio, anche di sfruttare i televisori di ultimissima generazione, con tanto di supporto al 4K.

Oggi possono essere acquistate a cifre decisamente basse e rappresentano forse la migliore alternativa per rapporto qualità/prezzo, assieme a PlayStation 4. L’ennesima conferma di come la next-gen sia arrivata sul mercato in maniera un po’ confusionaria, senza probabilmente preparare in maniera adeguata il terreno, magari esaurendo tutte le scorte dei modelli precedenti.

In ogni caso, è bene sottolineare in relazione alle esclusive come il panorama potrebbe notevolmente cambiare nel momento in cui Microsoft dovesse finalmente fare chiarezza in relazione all’acquisizione di Activision Blizzard. Titoli come Call of Duty potrebbero infatti diventare un’esclusiva del mondo Xbox, e chissà che a beneficiarne possano essere anche Xbox One X e Xbox One S. I prossimi mesi chiariranno certamente la situazione, con l’azienda di Redmond che espliciterà le proprie intenzioni, soprattutto in termini di sviluppo software. Staremo a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.