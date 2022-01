I migliori giochi di guerra e sparatutto per PC (recensioni)

In questo episodio della saga firmata Ubisoft lasciamo l'Asia per ritrovarci in USA, nello stato del Montana. All'intenro di Hope Country spadroneggia la setta guidata da 4 spietati fratelli Jacob, Joseph, John e Faith Seed, che in nome di un “piano divino" sacrificano la tranquillità del luogo. Quattro nemici da combattere dunque ( e già questo ne fa un titolo poco convenzionale) in un videogame in cui risaltano gunplay, tecnica e tessuto narrativo. Purtroppo non mancano glitch e situazioni poco lineari. Far Cry si ferma un attimo prima dell'eccellenza: sarebbe bastato davvero poco per fare di questo episodio un capolavoro assoluto.

