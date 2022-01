Il 14 gennaio 2022 debutterà ufficialmente su PC God of War (2018), anche se il pre-caricamento è già disponibile. Nell'attesa, si potrebbe dare un'occhiata ad una spettacolare versione in 8K di God of War 3, titolo pubblicato oltre dieci anni fa in esclusiva su PlayStation 3.

La mod è stata “cucinata” dall'italiano MassiHancer, che ha messo la firma anche su DOOM Eternal in 4K e Ray Tracing e Battlefield 1 in 4K. Le migliorie sono state applicate alla versione Remastered di GOW 3, eseguita su PC grazie all'emulatore RPCS3. Oltre al raggiungimento della risoluzione 8K, l'autore ha aggiunto i riflessi in Ray Tracing (RT Shader Beta) e l'illuminazione globale.

Il risultato è a dir poco sorprendete e in futuro anche altri potranno tentare di raggiungerlo. MassiHancer ha infatti annunciato che prossimamente pubblicherà una sorta di guida per installare la mod e applicare le sue stesse modifiche.

God of War III, dopo il lancio su PlayStation 3, ha fatto capolino anche su PlayStation 4 nell'estate del 2015. Non è mai giunto invece ufficialmente su PC.

Destino diverso è toccato al suo sequel, ambientato in Scandinavia. L'avventura di Kratos e suo figlio Atreus sarà giocabile su PC Windows a partire dal 14 gennaio 2022, passando per la piattaforma Steam. Il 2022 è anche l'anno di God of War Ragnarok, inserito da Sony – per ovvi motivi – tra i titoli da “tenere d'occhio”.