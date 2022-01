Il 2022 dell'industria videoludica non è ancora entrato nel vivo ma manca ormai poco all'arrivo di attesi titoli come God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn Forbidden West e Elden Ring. Tra trailer, notizie ufficiali e le solite voci di corridoio, l'hype di tanti appassionati (molti dei quali in possesso di una PS5, cosa non scontata) è ormai alle stelle.

Nel corso dell'anno saranno centinaia i giochi che cercheranno di conquistare l'attenzione dei player. Proprio a causa del numero di new entry non sarà facile tenere d'occhio il calendario delle uscite, e principalmente di quelle proposte meno pubblicizzate ma comunque potenzialmente interessanti e in grado di stupire il pubblico.

Ed ecco che giunge in soccorso Sony, che ha buttato giù un elenco con i 22 videogiochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 “da non perdere di vista nel 2022”. Ci sono ovviamente nomi scontati come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Elden Ring e Gran Turismo 7, ma non mancano brillanti indie, come Tchia.

Andiamo al dunque, ecco la lista che propone il gigante giapponese:

Come avrete notato, le date di alcuni giochi sono ancora “da confermare”, come l'ultima avventura di Kratos e figlio. Non è certamente una nota positiva, ma il fatto che sia la stessa Sony ad inserire tali titoli in un elenco relativo al 2022 scaccia via ogni dubbio circa ulteriori slittamenti.

Fa storcere purtroppo ancora il naso la scarsa reperibilità di PS5, sia nella versione standard che digital.