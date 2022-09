God of War Ragnarok: il boss finale svelato da un leak?

In uscita il 9 novembre 2022, God of War Ragnarok è indubbiamente il titolo più atteso dell’anno da tutti i possessori di PS5 e PS4.

Titolo che segnerà il ritorno di Kratos e di suo figlio Atreus sulle console della grande famiglia Sony, e che oggi torna protagonista sul web grazie ad un leak particolarmente bollente apparso sulle pagine del forum Reddit; e che, come capirete anche da soli, nasconde un grosso spoiler sul prossimo capitolo di God of War.

In queste ore su 4chan sta infatti circolando un’immagine presumibilmente tratta da un artbook di God of War Ragnarok, nella quale si vedono un ritratto di Odino, un’illustrazione con le divinità appartenenti al pantheon norreno, e una descrizione di un’epica battaglia finale combattuta tra Kratos e lo stesso Odino:

Il Ragnarok comincia con un assalto frontale ad Asgard. Odino manda i predoni Einherjar in tutti i reami. Kratos e Odino combattono per l’anima di Atreus e il destino dei nove regni…

Non solo, il padre degli dei norreni viene descritto come “l’avversario più formidabile del franchise”. Sarà davvero Odino l’avversario finale di God of War Ragnarok? Un’idea sicuramente plausibile, considerando che era proprio Zeus il boss finale di God of War III.

Vi ricordiamo ancora una volta che God of War Ragnarok debutterà solo su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 9 novembre di quest’anno.