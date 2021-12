God Of War: un trailer svela i requisiti PC e i miglioramenti visivi

God of War, uno dei giochi più incisivi della generazione scorsa, sta finalmente per approdare su PC. L'arrivo dell'opera più importante di Santa Monica Studios, infatti, è previsto per il giorno 14 gennaio 2022.

Come già vi avevamo anticipato qualche giorno fa, God of War, nella sua versione PC, supporterà AMD FSR, Reflex e Nvidia DLSS. Proprio per gentile concessione di Nvidia GeForce, oggi disponiamo di un nuovo trailer che presenta le varie funzionalità che i giocatori potranno aspettarsi di vedere.

Tra questi, grazie a Nvidia DLSS e Reflex, il titolo subirà un incremento delle sue prestazioni, nonché un aumento della reattività del gameplay. La versione PC, inoltre, presenta davvero molti miglioramenti sul fronte degli effetti visivi.

Le ombre potranno manifestarsi a risoluzione decisamente più elevata, mentre i riflessi sullo schermo si presentano in modo più accurato e preciso. Il trailer ha anche confermato quali sono i requisiti minimi di sistema che i giocatori devono rispettare per permettere a God of War di girare al meglio delle sue capacità.

Altre nuove feature riguardano l'introduzione di un supporto al vero e proprio 4K, frame rate completamente sbloccati, GTAO, SSDO e display 21:9 (Ultra-widescreen). Per quanto concerne il controller, invece, sia il DualShock 4 che il DualSense sono completamente supportati, così come mouse e tastiera (le cui opzioni sono integralmente personalizzabili, ovviamente).

God of War, tenetevi pronti, uscirà nella sua versione PC il 14 gennaio 2022 e, nel frattempo, continua a rimanere disponibile per la sua console d'origine, ovvero PlayStation 4. Anche su PlayStation 5, in aggiunta, è possibile giocare al GOTY 2018 di Santa Monica Studios. La software house, inoltre, sta attualmente concentrandosi nei lavori di sviluppo per Ragnarok, il prossimo capitolo.