Gran Turismo 7 per PS5: le caratteristiche ufficiali in un video

Nonostante sia un titolo cross-gen, Gran Turismo 7 proverà a sfruttare anche alcune delle caratteristiche di PlayStation 5.

Sony e Polyphony Digital hanno dunque pubblicato un nuovo video, disponibile in allegato a questo articolo, in cui il creatore della serie, Kazunori Yamauchi, si concentra sulle feature esclusive per la console current-gen.

Il filmato mostra quello che ovviamente era lecito aspettarsi: Gran Turismo 7 per PlayStation 5 avrà caratteristiche esclusive sia tecniche che funzionali. Da una parte lo sfruttamento delle feature del DualSense, inclusi il feedback aptico e i grilletti adattivi, dall'altra le migliorie prestazionali in termini di risoluzione, frame rate e ray tracing. Quest'ultima non sarà comunque disponibile in-game.

Secondo Yamauchi, PS5 ha permesso di raggiungere gradi di realismo e coinvolgimento mai visti prima nella storia della serie. La possibilità di giocare in 4K e 60 FPS dona un impatto visivo sicuramente di livello, mentre il sopracitato supporto al DualSense promette di migliorare l'immersione in gara, con grilletti e feedback aptico che reagiranno realisticamente alle situazioni che si presentano in gara.

Gran Turismo 7 è il nuovo capitolo della serie che su PlayStation 4 ha visto finora soltanto il lancio dell'episodio Sport. Inizialmente previsto come spin-off multiplayer, il gioco è diventato un titolo completo a tutti gli effetti, grazie ai continui aggiornamenti gratuiti distribuiti dallo sviluppatore.

Adesso si ritorna ad un'esperienza che sarà incentrata essenzialmente sul single player, senza escludere ovviamente del tutto il comparto multigiocatore. Il lancio, atteso inizialmente per quest'anno, è adesso previsto per il 4 marzo 2022 per PS4 e PS5 e non dovrebbe subire ulteriori ritardi.