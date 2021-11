Halo Infinite: breve video mostra il gameplay della campagna

Dopo l'inaspettato lancio anticipato della modalità multiplayer, arriva il primo video della campagna di Halo Infinite. Sul canale YouTube di IGN sono stati pubblicati 5 minuti di gameplay che illustrano le principali caratteristiche della modalità single player.

Il filmato mostra – ovviamente – le fasi iniziali della storia e non rappresenta alcuno spoiler per i giocatori, le sequenze pubblicate sono principalmente atte a mostrare il gunplay e il combat system, senza troppi riferimenti narrativi.

Il gameplay si svolge la chiuso, ma in spazi piuttosto aperti nei quali il giocatore affronta numerosi nemici grazie a potenti armi da fuoco, raccogliendo nuovi equpaggiamenti dal suolo e cercando riparo sfruttando il rampino in dotazione. Da minuto 4 in poi si apre uno scenario più narrativo, con alcuni riferimenti alla trama del nuovo capitolo sviluppato da 343 Industries.

Ricordiamo che la campagna di Halo Infinite uscirà il prossimo 8 dicembre per PC, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre la modalità multiplayer è già disponibile al download e può essere scaricato e giocato in maniera completamente gratuita.