Halo Infinite va forte su Steam e supera New World e Apex Legends

Halo Infinite sarà disponibile sul mercato solo il prossimo 8 dicembre nelle versioni PC, Xbox One e Xbox Seires X/S. Tutti i giocatori impazienti di testare con mano la prossima avventura di Master Chief possono però già dedicarsi alla fase di Beta pubblica dedicata alla modalità multiplayer, lanciata nelle ultime ore da Microsoft e dagli sviluppatori di 343 Industries.

Beta che vuole festeggiare i 20 anni di Xbox e del franchise Halo e che, in pochissimo tempo, ha già calamitato le attenzioni della community. Tanto da imporsi su Steam come uno dei videogame più giocati del momento.

Non a caso, mentre scriviamo la Beta multiplayer di Halo Infinite conta ben 203,157 giocatori attivi su Steam, mentre il picco massimo è stato di 272.586 nella notte del 15 novembre. La produzione sparacchina di Xbox Studios è il terzo gioco più giocato su Steam dietro ai colossi DoTA 2 e Counter-Strike Global Offensive, mentre la Beta del gioco di 343 ha superato Apex Legends, l'MMO New World di Amazon, Team Fortress 2, Naraka Bladepoint, GTA V e Rust, tutti sotto i 100.000 giocatori attivi in questo istante.

Insomma, un ottimo successo per 343i e “mamma” Microsoft, a testimonianza di quanto Halo Infinite sia circondato dall'hype degli appassionati di gaming. Non solo quelli fedeli alle piattaforme verdecrociate.

Vi ricordiamo ancora una volta che il titolo farà il suo il suo debutto sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo mercoledì 8 dicembre. Come tutte le esclusive Microsoft, sarà giocabile già dal Day One da tutti gli abbonati ai servizi Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.