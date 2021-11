Halo Infinite: Campagna co-op e Forgia rinviate, l'annuncio di 343i

Dopo diverse indiscrezioni, i leak si sono rivelati veritieri: il prolungamento della Stagione 1 di Halo Infinite ha visto rimandati anche altre contenuti del nuovo capitolo dello shooter di casa Microsoft.

Gli sviluppatori di 343 Industries hanno infatti annunciato che la Campagna in cooperativa e la Forgia del gioco arriveranno solo in concomitanza con la Stagione 2 e la Stagione 3. Decisone, ad onor del vero, già comunicata in passato, ma che con l'allungarsi della prima stagione fino a maggio vede anche queste modalità pronte leggermente più tardi rispetto alla tabella di marcia originale.

Nello specifico, a fare chiarezza sul futuro di Halo Infinite è il “capoccia” di 343i in persona, Joseph Staten, in occasione di un'intervista concessa ai microfoni del portale Eurogamer:

Sì, abbiamo esteso la Stagione 1. Quindi i nostri obiettivi restano quelli di prima, con Campagna cooperativa prevista per la Stagione 2 e la Forgia per la Stagione 3. Questi sono gli obiettivi, ma non possiamo ancora fornire date precise al momento poiché, come stiamo vedendo con la la Beta multiplayer, altre cose potrebbero divenire prioritarie.

In altre parole, nella migliore delle ipotesi, non vedremo la Campagna cooperativa prima di maggio 2022. I piani poi, come spiegato da Staten, potrebbero subire ulteriori stravolgimenti.

Intanto vi ricordiamo che è già possibile giocare alla Beta multiplayer gratuita di Halo Infinite, mentre il gioco completo vedrà la luce il prossimo 8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.