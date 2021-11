Halo Infinite: Stagione 2 rinviata e Stagione 1 estesa fino a maggio

Il rilascio anticipato ed inaspettato di Halo Infinite ha entusiasmato i giocatori, il multiplayer free-to-play è disponibile da ieri sera su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. A poche ore dall'avvio dei server, lo sviluppatore ha annunciato il rinvio della Stagione 2 di Infinite, comuncando la decisione di estendere la prima stagione fino a maggio 2022.

Ogni stagione dovrebbe durare circa 3 mesi, ma la prima ne durerà ben 6 e per l'arrivo della Season 2 sarà necessario attendere fino a metà 2022. Il principale motivo che ha spinto 343 ad estendere la Stagione 1 sarebbe legato alla volonta di rispettare appieno gli standard qualitativi di Halo Infinite. Inoltre, lo sviluppatore a dichiarato che provvederà ad aumentare i contenuti in uscita nel corso della prima stagione, per colmare i 3 mesi aggiuntivi.

“Abbiamo scelto di estendere la Stagione 1 per darci più tempo ed assicurarci che la Stagione 2 raggiunga i nostri standard qualitativi, in modo tale da svilupparla in maniera sana e sostenibile per il nostro team.

Con l'estensione della Stagione 1, non stiamo semplicemente allungando i nostri piani, vogliamo cogliere questa opportunità per aggiungere più eventi, elementi di personalizzazione e altri contenuti alla Stagione 1, per renderla un'esperienza ancora più ricca dall'inizio alla fine.”