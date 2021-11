Halo Infinite: requisiti PC minimi e raccomandati

Durante i festeggiamenti per i 20 anni di Xbox, Microsoft ha rilasciato a sorpresa il multiplayer di Halo Infinite, la modalità free-to-play del nuovo capitolo del noto franchise. A poche ore di distanza, lo sviluppatore 343 Industries ha annunciato i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC del gioco.

Le componenti hardware necessarie per giocare al nuovo Infinite sono tutt'altro che proibitive, si parte da un Ryzen 5 1600 o Intel Core i5-4440 in accoppiata con una GPU GTX 1050 Ti o AMD RX 570. Per riprodurre il gioco in 4K con il massimo dei dettagli grafici e un frame rate elevato, lo sviluppatore consiglia un Intel Core i9 o Ryzen 9 e una scheda video top di gamma come la Nvidia RTX 3080 o la AMD 6800 XT.

Halo Infinite – Requisiti PC

Requisiti Minimi

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i5-4440 /AMD Ryzen 5 1600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti /AMD Radeon RX 570

RAM: 8 GB

Spazio HDD/SSD: 50+ GB

Requisiti Medi

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT

RAM: 8 GB

Spazio HDD/SSD: 50+ GB

Requisiti Raccomandati

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i7-9700K /AMD Ryzen 7 3700X

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 /AMD Radeon RX 5700XT

RAM: 16 GB

Spazio HDD/SSD: 50+ GB

Requisiti UltraHD 4K

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i9-11900K / AMD Ryzen 9 5900X

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 16 GB

Spazio HDD/SSD: 50+ GB

Il multiplayer di Halo Infinite è stato rilasciato con 3 settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia, è disponibile al download gratuito su Steam e in poche ore ha già superato New World e Apex Legends. La campagna single player a pagamento arriverà tra qualche settimana, ma è già possibile effettuare il pre-ordine su PC, Xbox One e Xbox Series XS