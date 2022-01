Halo Infinite, in futuro i giocatori potranno guadagnare crediti giocando

Presto i giocatori di Halo Infinite potranno guadagnare crediti da utilizzare nel negozio in-game semplicemente giocando. Ad affermarlo è John Junyszek, senior manager di 343 Industries. “Grazie al continuo feedback, siamo felici i confermare che i crediti saranno ottenibili con il Battle Pass della Stagione 2 – ha scritto Junyszek –. Avremo altro da condividere al riguardo man mano che ci avvicineremo alla Stagione 2”.

Dal lancio della modalità multiplayer di Halo Infinite lo scorso novembre, i giocatori hanno sempre puntato il dito su alcuni aspetti del suo modello free-to-play, in particolare la progressione: un problema che 343 Industries pare abbia affrontato rapidamente. Altri utenti hanno invece criticato l'aspetto della cosmetica, affermando che il Battle Pass gratuito offre ben poco in termini di ricompense gratuite, chiudendo tutti i contenuti più interessanti dietro cancello delle microtransazioni.

Già la scorsa settimana, gli sviluppatori hanno dichiarato l'intenzione di abbassare i prezzi nel negozio. Inoltre, Junyszek ha spiegato che a partire dal prossimo aggiornamento, il negozio in-game inizierà ad offrire articoli in vendita anche singolarmente, piuttosto che esclusivamente come parte di costosi bundle. Tutte novità ben gradite dalla community, ma modificare il Battle Pass in modo che sia possibile guadagnare crediti giocando resta una delle funzionalità più richieste.

Al momento non è ancora chiaro come avverrà la distribuzione dei crediti: verranno guadagnati periodicamente salendo di livello? Saranno davvero in grado di fornire abbastanza crediti per acquistare anche cosmetica premium? Ma soprattutto: sarà possibile accumularli e spenderli per l'acquisto dei Battle Pass in futuro? Tutte domande a cui 343 Industries, una volta definito il tutto, darà sicuramente risposta.