Halo Infinite: inizia il nuovo evento Cyber Showdown, tutti i dettagli

Dopo una prima presentazione da dimenticare, Halo Infinite è riuscito a riscattarsi e a segnare uno dei lanci più gloriosi nella storia di casa Microsoft.

Il ritorno di Master Chief con una nuova avventura destinata a PC, Xbox One e Xbox Series X/S non poteva essere dei migliori, con gli sviluppatori di 343 Industries ad aver confezionato un'esperienza sparacchina che tanto deve al primo, indimenticabile episodio della saga. E che naturalmente abbraccia alcune gradite novità.

E se è vero che tutti i fan del franchise stanno attualmente popolando in gran numero i server di gioco, allo stesso modo la software house americana sta facendo di tutto per mantenere alto il loro interesse. Non a caso, 343i e Microsoft hanno annunciato un nuovo evento speciale per Halo Infinite, pubblicandone il primo teaser trailer – visibile poco più in basso in questo stesso articolo.

L'evento prende il nome di Cyber Showdown, e tingerà di venature cyberpunk la modalità multiplayer dell'FPS simbolo di Xbox a partire dal prossimo 18 gennaio.

343 Industries non ha specificato quanto durerà l'evento o quali siano le ricompense in palio – anche se nel trailer è possibile vedere una stravagante cresta -, ma i dataminer sembrano aver anticipato gran parte delle novità previste. Stando a quando scoperto, Cyber Showdown dovrebbe durare due settimane, andando a concludersi il primo febbraio 2022. I giocatori potranno sbloccare un'armatura rosa brillante e un rivestimento per armi, una posa, un colorazione della visiera, un ciondolo per le armi e altre sorprese.

L'evento funzionerà in modo simile a quello del precedente Fracture Tenrai, in cui siamo chiamati a completare sfide specifiche per fare progressi nel pass evento gratuito. Secondo i dataminer, Cyber Showdown vedrà anche l'introduzione di nuove modalità di gioco come Attrition e King of the Hill.

Una volta terminato l'evento Cyber Showdown, i giocatori di Halo Infinite potranno tornare a combattere nel già citato Fracture Tenrai, di ritorno sempre il primo febbraio con tanti contenuti a tema samurai.