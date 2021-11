Halo Infinite potrebbe avere più di una Campagna single player

Si continua a parlare di Halo Infinite, prossimo episodio della leggendaria saga di Master Chief, arrivata a spegnere le sue prime 20 candeline. Simbolo dell'universo Xbox, Halo tornerà il prossimo 8 dicembre su PC e in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X/S, dopo essere stato rimandato a seguito delle aspre critiche arrivate dai fan.

Ora che l'uscita si avvicina e che gli sviluppatori di 343 Industries hanno mostrato tutti i miglioramenti grafici e di gameplay che interesseranno la Campagna per singolo giocatore, una nuova immagine ha scatenato la community di appassionati, per via delle potenziali novità che va a rilevare.

Sul sito Halo Waypoint, recentemente rinnovato, spostandosi tra i vari menù è infatti possibile notare la presenza di un pulsante denominato “Campaigns”, in italiano “Campagne”, che tra l'altro mostra un simbolo dei Precursori. Il plurale utilizzato ha ovviamente acceso la curiosità innescando più di una domanda: Halo Infinte avrà più di una campagna? Ne verranno aggiunte di nuove dopo il lancio?

343 Industries non si è ancora espressa in merito, ma ha comunque sempre definito il gioco in sé una piattaforma, più che un'esperienza conclusa, dunque è lecito credere che potrebbe avere già pianificato di espanderne la storia in diversi modi.

Quel che è certo è che la prima Campagna di Halo Infinite si chiamerà Become, che abbiamo visto in azione nel reveal trailer della storia. E che segnerà il comeback sui nostri schermi di Master Chief:

Quando tutte le speranze sono perdute il destino dell'umanità è in bilico, Master Chief è pronto a confrontarsi con il nemico più spietato che abbia mai affrontato. Ricomincia daccapo ed entra nell'armatura del più grande eroe dell'umanità per vivere un'avvenura epica ed esplorare su larga scala un anello Halo.

Vi ricordiamo ancora una volta che l'FPS di Microsoft sarà disponibile per l'acquisto dall'8 dicembre 2021.