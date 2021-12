Halo Infinite: le ricompense dell'evento natalizio Winter Contingency

Alberi addobbati e canti? No, in Halo Infinite il Natale si festeggia con oggetti per personalizzare armi e personaggi.

Alberi addobbati e canti? No, in Halo Infinite il Natale si festeggia con oggetti per personalizzare armi e personaggi.