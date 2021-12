Halo, la serie TV non farà parte del canone ufficiale

In quella che era una mossa abbastanza prevedibile, 343 Industries ha confermato che la serie TV di Halo non sarà canonica all'interno dell'universo della serie.

Lo ha annunciato l'Executive Producer Kiki Wolfkill in un video pubblicato su Twitter, annunciando la nascita di una sorta di universo espanso chiamato “Halo Silver Timeline“.

“Ci riferiamo alla serie TV come Halo Silver Timeline per differenziarlo dal canone principale. L'obiettivo è quello di proteggere sia il canone di base che la storia televisiva e con questo intendo di essere in grado di darci la possibilità di evolvere entrambi senza che finiscano per scontrarsi l'uno con l'altro.“

Il canone ufficiale di Halo, come ben sappiamo, è composto da così tanto materiale che è facile perdersi: non ci sono soltanto i videogiochi, spin-off inclusi, ma anche libri, puntate televisive, film, fumetti e altro ancora, tutti pensati per espandere una lore che oggi vanta un dettaglio incredibilmente ricco.

La serie TV farà dunque da apripista a quello che abbiamo definito come un universo espanso, esattamente come accade per il franchise di Guerre Stellari, in cui le storie non inserite nel canone vengono racchiuse nell'etichetta Star Wars Legends.

Lo show, che sarà disponibile su Paramount+ nel 2022 e in Italia si presume su Sky e Now TV, è diretto da Otto Bathurst, che ne è anche il produttore. Pablo Schreiber prenderà i panni di Master Chief, mentre Danny Sapani e Olive Grey saranno Jacob e Miranda Keyes. Jen Talyor riprenderà invece il suo ruolo come Cortana.

Per adesso non sappiamo molto sulla storia, che si presume sarà ispirata a quella del primo storico capitolo della serie, pur prendendosi delle libertà artistiche che le permetteranno di avere un canone tutto suo in futuro.