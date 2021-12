Halo: la serie TV verrà mostrata ai The Game Awards 2021

La cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021 lascerà spazio anche ad Halo: e non parliamo di Infinite, ma della serie TV in produzione per Paramount+ e cui debutto è atteso nel 2022.

Ad annunciarlo è stato il giornalista e presentatore Geoff Keighley su Twitter che, nel suo cinguettio, ha incluso anche un piccolissimo assaggio delle sequenze filmate che vedremo nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.

A big week for @halo just got bigger. Thursday, see the world premiere of the first trailer for #HaloTheSeries during #TheGameAwards pic.twitter.com/lqOG5XImhM — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 7, 2021

Il breve filmato ci mostra un gruppo di marine, alcuni Spartan e dell'equipaggiamento dell'UNSC, la fazione degli umani nella lore della serie. I due Spartan, Kai-125 e Vannak-134, pare avranno un ruolo centrale nello show, affiancando lo storico protagonista Master Chief.

Per il momento non ci sono in realtà molte informazioni sui temi che tratterà la serie TV di Halo e in che modo si collegherà ai giochi della saga. Sicuramente c'è molta attesa da parte di un fanbase ricca e anche molto esigente come quella del franchise Xbox: ed è comprensibile anche pensare che i produttori dello show si siano presi tutto il tempo possibile per mostrare l'adattamento televisivo nel migliore dei modi.

La cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2021 si terrà, come detto, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 2 ora italiana. Oltre alle consuete premiazioni per il “Gioco dell'Anno“, ci saranno diverse World Premiere su titoli noti e altri non ancora annunciati.

Si è parlato di Hellblade 2, ma anche di Sonic Frontiers, Wolfenstein 3 e di un remake per Chrono Cross. Geoff Keighley, dal canto suo, ha promesso 4 o 5 annunci del livello di Elden Ring.

La serie TV di Halo sarà tramessa in streaming su Paramount+ nel 2022.