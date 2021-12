Kingdom Hearts III: sconfiggi l'oscurità ad un prezzo stracciato!

Kingdom Hearts III, eccellente gioco di ruolo sviluppato e pubblicato da Square Enix nel 2019, è attualmente scontato ad un prezzo folle su Amazon!

Nonostante il Black Friday sia finito, non finiscono di certo le offerte su Amazon, in quanto Kingdom Hearts III è attualmente acquistabile a soli €9,82, invece di €74,98 . Potrete portarvi a casa l'ultimo episodio delle avventure di Sora, Paperino e Pippo con uno sconto esagerato, pari all'87%!

Preparati a viaggiare per l'universo in cerca dei Guardiani della Luce scomparsi. Accompagna Sora, Paperino e Pippo nei numerosi e vasti mondi, prelevati direttamente dai film d'animazione Disney e Pixar più amati di sempre, come Toy Story, Frozen e Monster & Co.

Sconfiggi i numerosi ed oscuri Heartless, che sono pronti ad inghiottire qualsiasi spiraglio di luce di questi mondi. Incontra nuove e vecchie conoscenze e unisci ai Maestri del Keyblade per fermare la pericolosa Organizzazione XIII, capitanata dal malvagio Xehanort.

Non è finita qui! Oltre alla grafica eccezionale ed una trama appassionante, potrai anche cimentarti in divertenti minigiochi che ti faranno prendere una pausa dalla main-quest. Altresì, potrai avventurarti nell'esplorazione più minuziosa di ciascun mondo per scovare e fotografare gli Emblemi della Fortuna.

Vi ricordiamo che Kingdom Hearts III per PlayStation 4 è attualmente disponibile a soli €9,82 (con sconto dell'87%) su Amazon.