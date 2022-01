Leggende Pokémon: Arceus, anche gli starter avranno la propria forma Hisui

I fan lo avevano già intuito, ora è una conferma: in Leggende Pokémon: Arceus, gli starter iniziali avranno un'evoluzione finale alternativa da quella a cui siamo abituati, tipica di Hisui. L'input arriva dall'ultimo trailer pubblicato da The Pokémon Company, nel quale possiamo vedere Dartrix, Quilava e Dewot durante il processo evolutivo, senza però che ne venga mostrata la forma.

Nel filmato, quasi completamente spoiler-free, è possibile notare frame mai mostrati prima d'ora. Ci sono, ad esempio, due statue raffiguranti Wyrdeer e Kleavor in un contesto piuttosto particolare: una sorta di pantheon colonnato immerso in un paesaggio invernale, da cui sventola uno stendardo bianco e dorato che richiama Arceus (potrebbe trattarsi della Vetta Lancia, ancora intatta?). Un altro interessante indizio sulla trama del titolo, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo venerdì 28 gennaio, è rappresentato da una enigmatica frase in alfabeto Unown, che recita: “Ne incrociano altre per creare”. Ancora non sappiamo, ovviamente, il significato, né dove si trovi l'iscrizione, ma conoscendo il brand sicuramente sarà la chiave per svelare qualche mistero ancora nascosto della regione di Hisui.

Terzo, ma non importanza, è un frame che cattura una strana spirale proprio sopra la vetta del Monte Corona, che ha tutta l'aria di essere una fenditura spazio-temporale da cui escono minacciosi fulmini. Anche in questo caso è difficile ipotizzare di cosa si tratti, anche se è probabile che abbia a che fare con il misterioso Arceus. Lo stesso fenomeno sembra verificarsi più avanti nel trailer, dove la protagonista è colpita da una luce viola.

Final trailer e bonus in Leggende Pokémon: Arceus

Tutti questi frame sono ripresi e ulteriormente ampliati nel trailer finale da quasi 4 minuti, pubblicato sul canale giapponese ufficiale. Il video ricorda anche tutti i bonus disponibili per Leggende Pokémon: Arceus. Coloro che possiedono sulla propria Nintendo Switch i dati di gioco di Pokémon Diamante Lucente oppure Perla Splendente potranno accettare una richiesta di ricerca e avere la possibilità di aggiungere alla propria squadra il misterioso Darkrai e ricevere un esclusivo completo Team Galassia. Con i dati di salvataggio di Pokémon Spada e Scudo, invece, sarà possibile ricevere il misterioso Shaymin e un completo coordinato. Infine, chi possiede i dati di gioco di Pokémon Let's Go Pikachu / Eevee riceverà due speciali maschere da indossare.

Ormai siamo agli sgoccioli: l'uscita di Leggende Pokémon: Arceus è prevista fra soli tre giorni. Se ancora non lo avete fatto, è possibile pre-ordinare il gioco su Amazon e riceverlo il giorno stesso comodamente a casa, oppure usufruire dell'offerta GameStop per acquistarlo a soli 98 centesimi.