Leggende Pokémon: Arceus, i segreti della regione di Hisui in video

Tutti i possessori di Nintendo Swith si tengano pronti ad una nuova e grande avventura, perché Leggende Pokémon: Arceus è vicinissimo o a sbarcare sugli schermi della console made in Japan.

Il gioco di ruolo di casa Game Freak sarà infatti disponibile a partire dal 28 gennaio 2022, deciso a cambiare le carte in tavola in un franchise consolidato ormai da tempo. Non solo per quanto riguarda il gameplay – di cui abbiamo già analizzato alcuni aspetti in un precedente articolo -, ma anche dal punto di vista dell'ambientazione.

Non a caso, Leggende Pokémon: Arceus trascinerà tutti gli Allenatori in quello che pare un Giappone Feudale virtuale, tra i variopinti scenari della regione di Hisui. La stessa che è protagonista dell'ultimo trailer rilasciato da Nintendo per promuovere la sua nuova esclusiva, visibile cliccando sul tasto Play in testata.

I giocatori saranno chiamati ad esplorare la Sinnoh del passato nel tentativo di completare il primissimo Pokédex di questa misteriosa e antica regione. Nelle diverse zone in cui si suddividerà la mappa di Hisui, potranno quindi incrociare creature inedite e vecchie conoscenze. Come specificato dagli stessi sviluppatori giapponesi, in Leggende Pokémon: Arceus verrà poi dato ampio spazio anche alle forme Hisui di creature come Zorua e Zoroark, come pure di altri esseri tutti da scoprire.

Cosa ne dite, state già lucidando la vostra PokéBall in attesa di poter mettere le mani sul prossimo videogioco del brand Pokémon?