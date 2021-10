Life is Strange True Colors è in forte sconto su Amazon per tutte le piattaforme

Life is Strange True Colors è l'ultimo episodio della celebre serie di avventure grafiche di Square Enix. Il titolo, uscito solamente un mese fa, è adesso in sconto su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso.

Infatti, potrete portarvi a casa questa acclamata opera narrativa, a soli €44,99 contro i €59,99 di prezzo di listino. Life is Strange True Colors sarà acquistabile a questo prezzo (scontato del -25%) per tutte le piattaforme su cui è disponibile, ovvero su PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox.

L'opera vede come protagonista Alex Chen che si pone l'obiettivo di indagare a riguardo della scomparsa del fratello. Per farlo, si servirà delle sue psichiche abilità. Queste consistono nel potere di percepire le emozioni delle persone che le stanno attorno, grazie a delle aure colorate.

Oltre a vedere le emozioni della gente che la circonda, Alex potrà anche fare in modo di manipolarle per farsi dire ed ottenere tutto ciò che vuole. Sarà necessario anche prendere alcune decisioni e cercare di stringere amicizie (o amori?) con gli abitanti del cittadina.

Sarà possibile anche girare in libertà per le stradine di Haven Springs per fare shopping ed incontrare personaggi indimenticabili e dotati di un'ottima caratterizzazione!

Life is Strange True Colors è stato reso disponibile a partire dal 10 settembre scorso per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One (presto anche su Switch). Ora che è in offerta su Amazon, è acquistabile pagandolo il 25% in meno del prezzo originario: a soli €44,99.