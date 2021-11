Marvel's Guardians of the Galaxy: risparmia €10 acquistandolo su Ebay

L'ottimo Marvel's Guardians of the Galaxy di Eidos Montreal e Square Enix è attualmente in sconto su Ebay. É possibile acquistare questo fantastico RPG basato sugli eroi della Marvel a soli €53,90, invece che a €62,99 di prezzo di listino.

Guardians of the Galaxy, acquistabile anche per i possessori di PlayStation 5, segue le vicende dei cinque improbabili eroi Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax e Groot.

I cinque, a bordo della Milano, esploreranno la galassia per poter mettere fine alla “Promessa“, un'oscura minaccia che potrebbe piegare la galassia alla volontà di un potente nemico.

Il titolo, prevalentemente caratterizzato da una struttura story-driven, si distingue per l'ottimo gameplay action. Il giocatore guiderà Star-Lord di pianeta in pianeta e dovrà impartire dei comandi ai membri della sua squadra. Ciascuno di questi componenti è dotato di caratteristiche e abilità uniche.

Durante le fasi più critiche, Star-Lord potrà ingaggiare delle adunate che, a seconda del discorso che verrà fatto, potrà sollevare il morale del team. La scelta delle parole da usare, durante le adunate, si rivelerà molto importante.

Durante l'avventura, divertiti a trovare e sbloccare dei costumi atti alla personalizzazione dei personaggi. Trova, infine, alcuni oggetti collezionabili che permetteranno al giocatore di esplorare la storia e l'emotività dei componenti della squadra.

Marvel's Guardians of the Galaxy, applaudito anche dalla critica, è ora in sconto su Ebay e potrete acquistarlo a soli €53,90. Per altre offerte sui videogiochi, cliccate qui!