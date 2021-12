L'epoca dei videogiochi realizzati sulla base di ciò che viene proiettato in sala è ormai agli sgoccioli. Per fortuna, dirà qualcuno. Di titoli action giunti sul mercato insieme ai film Marvel o DC, ad esempio, se ne contano diversi, molti dei quali – purtroppo – mal riusciti e dimenticati dopo poco tempo. Un esempio abbastanza recente è The Amazing Spider-Man 2, basato sull'omonimo film del 2014 con Andrew Garfield.

Dicembre 2021 è “il mese del ragno” (non solo per Fortnite Capitolo 3 e Marvel's Avengers), Spider-Man: No Way Home continua ad attirare pubblico al cinema come pochi film prima d'ora. Quello del cinecomic di Tom Holland è infatti il secondo miglior debutto al box office della storia del cinema. Ha fatto di meglio solo Avengers: Endgame, altro cinecomic corale del Marvel Cinematic Universe.

Trama a parte (meglio evitare ogni tipo di spoiler), la pellicola diretta da Jon Watts è piena di inquadrature mozzafiato tra i grattacieli di New York e non solo. Essendo in prima persona, sembra quasi di essere Spider-Man. E proprio sull'esperienza in prima persona punta un videogiocatore che ha realizzato un video davvero spettacolare.

Come Peter in Spider-Man: No Way Home

Un videogioco ufficiale di No Way Home non esiste, ma questo non è assolutamente un problema (anche perché i costumi ci sono). Marvel's Spider-Man, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5, è infatti il miglior titolo sul tessiragnatele in circolazione, ambientato in una Big Apple splendidamente ricostruita. Il gameplay poi è (quasi) perfetto, e questo ha contribuito al successo del gioco di Insomniac. Manca però la “prima persona”.

Come detto poco fa, c'è qualcuno che con tanta pazienza (e dopo tante e tante ore di lavoro) ha fatto un bel regalo ai fan di Spidey. Si tratta dell'utente ItIsSpid, che ha dato vita al gameplay in prima persona in Marvel's Spider-Man per PS5 utilizzando la Photo Mode del gioco (più di 850 scatti). E sì, il video è in Stop-Motion.

Condito con qualche foto anche da Marvel's Spider-Man: Miles Morales, il video ricorda davvero quanto si vede in No Way Home. A proposito del film, sono in tanti a chiedersi se e quando entrerà a far parte del catalogo di Disney+.