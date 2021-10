Metroid Dread, arriva la demo per Nintendo Switch

Tutti i possessori di una console Nintendo Switch avranno di che esultare: sull'eShop è infatti disponibile la demo di Metroid Dread, il nuovo capitolo della popolare saga Metroid.

Grazie a questa versione dimostrativa del gioco sarà possibile affrontare una porzione dell'avventura firmata Nintendo/MercurySteam. Purtroppo, nel momento in cui scriviamo, la demo non è ancora disponibile in Italia ma lo sarà oggi pomeriggio, al momento dell'aggiornamento settimanale del Nintendo eShop.

Non ci sono ancora i dettagli, ma sembra che sarà possibile affrontare tutto il primo livello del gioco. Difficile sapere se poi i salvataggi potranno essere trasferiti in una eventuale versione completa del gioco.

Nei giorni scorsi è stato rilasciata una importante patch per il gioco che risolve diversi problemi minori e una grave criticità: (raro) bug che genera l'arresto forzato di Metroid Dread.